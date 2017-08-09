今年67歲陳先生，確診罹患攝護腺肥大，雖長期接受藥物治療，但近來頻尿狀況日趨嚴重，夜間得起床跑6、7次廁所，甚至因為擔心尿急臨時找不到廁所，而不敢出遠門旅遊。

陳先生後來再到泌尿科門診檢查時發現攝護腺肥大的情形更加惡化，膀胱長期尿滯留造成腎功能衰退，由於陳先生曾經中風、又患有心臟病與糖尿病，手術風險較高，因此選擇接受多波光雷射攝護腺切除手術。術後恢復良好，不再頻尿夜尿，晚上可以一覺到天亮，大幅改善生活品質。

義大大昌醫院泌尿科黃景榆主任表示，攝護腺肥大是中老年男人相當常見的疾病，隨著年紀增長，發生的機率越高。50歲以上的男性超過半數有攝護腺肥大問題，年過80發生率則逾八成。

攝護腺肥大的致病因子與遺傳及體質有關，隨著年齡的老化，加上男性荷爾蒙的刺激，導致攝護腺細胞增生。此外，腰圍、BMI高於標準值的人，也容易有攝護腺肥大的問題，需要治療的比率也較高，這類族群應提高警覺。

一旦攝護腺肥大，解尿就容易受阻，這就如同水溝裡的淤泥堆積，造成排水不順的道理。患者可能出現頻尿、夜尿、急尿、想尿時來不及到廁所即漏出、尿流速很慢、有殘尿感、要站很久才能尿出來、排尿斷斷續續、排尿費力，甚至完全尿不出來等狀況。

黃景榆主任指出，針對攝護腺肥大病人，藥物治療是優先考量，若藥物治療效果不彰或是有尿滯留、反覆感染、膀胱結石、腎功能衰退、血尿等併發症出現時，應該要接受手術治療，否則長期尿路阻塞會造成膀胱或腎臟的永久損傷。

攝護腺肥大外科手術是將攝護腺增生的組織去除，傳統內視鏡電刀攝護腺刮除手術技術成熟，健保有給付，不過有出血、水中毒、性功能受損的風險，而且對於有腦中風、心臟血管疾病、慢性阻塞性肺部疾病，或糖尿病的患者，手術風險高。

直到內視鏡雷射治療問世，大幅降低手術風險，並免除併發症的威脅，是手術高風險族群的一大福音。多波光雷射治療出血少，術後經一周左右時間休養，即可恢復正常作息；但若從事粗重的工作，則至少需要4周以上靜養，讓傷口完全癒合，以免攝護腺出血。

黃景榆主任說明，多波光雷射是結合波長1940奈米和1470奈米的雷射光束，能快速切割汽化攝護腺組織，縮短手術時間。其中1470奈米雷射能幫助止血，且不會對周邊器官組織造成熱傷害。

多波光雷射對於手術高風險病患，例如有心臟病病史、長期服用抗凝血劑、凝血功能異常、腎臟功能不好，或是高齡身體較虛弱的患者而言，可減少術中出血和縮短手術時間，這些都是手術安全性的重要考量。

黃景榆主任提醒，若男性確診罹患攝護腺肥大，切記定期追蹤檢查。日常飲食建議多吃蔬果，尤其是富含茄紅素（Lycopene）的水果，如番茄、西瓜、木瓜、番石榴等。茄紅素具有抗氧化等功效，可延緩攝護腺肥大症狀的惡化。此外，病人也要避免可能影響膀胱的藥物，例如部分感冒藥、止瀉藥、或抗痙攣藥物，這類藥物恐加重攝護腺肥大的症狀。



義大大昌醫院泌尿科黃景榆主任。（圖／義大大昌醫院提供）