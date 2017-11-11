對海鮮、花粉過敏是現代人常見的疾病，30歲的小夏（化名）結婚不久，她竟然發現每次跟丈夫「炒飯」（即行房）後15至20分鐘，陰道裡的白帶變多，私處奇癢無比又紅腫，通常得癢一天才會消退。本來以為是陰道感染發炎，後來才經一家醫學中心確診為過敏反應，丈夫精液中的某些蛋白質引起該婦人的陰道過敏。



▲女性對男性精液過敏恐無法正常受孕，可透過「減敏治療」，把精液一再洗滌後取出精子，做人工授精或試管嬰兒。（圖／記者陳雅芳攝，2017.11.11）

彰化市博元婦產科院長蔡鋒博表示，小夏醫院看診欲「求子」，原因是她根本無法和丈夫做愛、受孕。小夏說，每次丈夫射精後，她的私處會紅腫、發癢，有時全身還會起疹子，但若丈夫戴保險套就不會有這些症狀。蔡鋒博研判疑似先生的精液某些蛋白質引起太太的陰道過敏，類似有人對海鮮過敏會引起蕁麻疹一樣。

小夏的先生是家中獨生子，公婆年紀大，夫妻倆急於求子，由於夫婦倆還年輕，檢查後兩人的生育能力都正常。蔡鋒博幫小夏進行人工授精，因擔心子宮內膜也會對精液過敏，先將丈夫的精液一再洗滌取出精子，以人工授精細管避開陰道、子宮頸，把精子直接送達子宮腔，同時讓婦人服用抗組織胺，做了第二次人工授精，將近半年的療程，小夏已順利懷孕成功。

蔡鋒博指出，小夏的個案並不多，台灣沒有統計，如果不仔細診斷，還會誤以為是陰道炎，而忽略可能是對精液過敏引起的；美國曾有病例，過敏症狀嚴重到丈夫射精，妻子的陰道好像是被烈火灼傷，新娘10級痛。

蔡鋒博表示，針對精液過敏的治療方法包括使用類固醇，用於重度過敏反應時救命使用；另一種為免疫療法，又分為兩種，分別為陰道內精液濃度分級的挑戰(減敏），亦即由稀到濃精液注入陰道；做愛所引起的陰道過敏要先做過敏原檢測，從精液中找出導致過敏的蛋白質以確診，然後進行「減敏治療」，也就是稀釋精液，由稀到濃，分次注射到陰道，讓陰道的耐受性夠，適應過敏原，同時服用抗過敏藥物，通常可以滅緩症狀。



▲女性對男性精液過敏恐無法正常受孕，可透過「減敏治療」，把精液一再洗滌後取出精子，做人工授精或試管嬰兒。（圖／記者陳雅芳攝，2017.11.11）

蔡鋒博說，這種病症如果要懷孕，可以透過過敏免疫風濕科治療後再懷孕，如果要趕著懷孕，則可以把精液一再洗滌後取出精子，做人工授精或試管嬰兒。