隨著現代女性晚婚晚育的趨勢，時下不少小資女深怕一旦年紀太大不易懷孕，求助凍卵的女性比例比起過往明顯上升；彰化博元婦產科醫師蔡鋒博說，要讓卵子保持較好的品質，可以尋求「凍卵」一途，在35歲以前是凍卵的黃金期。



▲隨著現代女性晚婚晚育的趨勢，國內婦女尋求凍卵逐漸成為風潮。（圖／記者陳雅芳攝，2017.11.14）

蔡鋒博表示，女人生育年齡會隨著年紀愈大卵子的數目以及品質就會下降，受孕率也隨之降低。一對年約38歲的姐妹淘，遠從澳洲飛回來台灣博元婦產科尋求凍卵，希望先凍卵已備未來所需。

蔡鋒博說，國內「凍卵」風潮是由女藝人掀起，主要是藉由凍卵保存，以備將來能夠懷孕當母親。



▲醫師建議把握35歲前黃金期。（圖／記者陳雅芳攝，2017.11.14）

蔡鋒博指出，近年來玻離化怏速冷凍與儲存的技術發展非常迅速，目前已經可以使用玻璃化冷凍加上液態氮來長期保存精子、卵子、與胚胎，以供未來使用，對於需要進行化療與放療的病患來說，最好是在進行癌症的治療之前，及時刺激卵巢獲得較多卵子，以取得卵子來保存、保留生機。

蔡鋒博進一步說，現代女性晚婚，又怕年紀太大不易懷孕，求助凍卵的女性比例比起過往明顯上升；求孕的人經常會問這樣的問題「應該要冷凍多少顆卵子才保險？」根據美國疾病管制局2005年曾發表一份統計數據顯示，接受試管嬰兒療程的女性，在42歲時的懷孕率為15.1%，但因她們卵子品質較差，胚胎較易流產。



▲液態氮可以長期保存精子、卵子、與胚胎，以供未來使用。（圖／記者陳雅芳攝，2017.11.14）

因此最後成功產下寶寶的活產率，只有8.4%；44歲時，懷孕率和活產率分別只剩下8.3%和2.6%；47歲的懷孕率更跌至1.1%，活產率則為0%。從這些數據顯示，多數女性超過45歲後，才想要以自己的卵子完成生育夢想，非常困難。

蔡鋒博分析指出，冷凍的卵子人工受孕成功率有3至5成，與一般卵子的受孕成功率差不多。建議女性最好在35歲前取卵，因35歲後取卵再冰凍，懷孕機率將大幅下降，一般而言，35歲前凍卵，且卵子數目夠的話，懷孕機率可達5成；42歲後凍卵將降至5%以下、45歲後凍卵則降到1%以下。

蔡鋒博強調，對於那些有特殊臨床需求或是特殊社會因素而目前無成熟條件受孕的婦女來說，卵子（胚胎）冷凍與儲存的技術不失為另一種保留未來生育功能的選擇。