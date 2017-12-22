聖誕讚／藝人的瘋狂聖誕節　王子、敖犬、陳芳語曾這樣過

近來演出戲劇《稍息立我愛你》的「顏力正」－王子邱勝翊，因為劇裡的酷帥、寡言面癱形象，迷倒一票觀眾，儼然成為「國民情人」的他，在戲劇結束後，更推出了個人EP《Attention！》，要讓大家看到他藏在冷都男外表下，那顆活力滿滿又熱情的一面。

冷冷的天氣，路上行人穿著冬衣圍上圍巾，街頭播放著「叮叮噹、叮叮噹」的音樂，宣告著一年一度的聖誕節再次到來，有些人會選擇跟另一半相依、吃大餐，有人會與親朋好友逛街、看電影，那麼明星的聖誕節又是怎麼過的呢？



▲王子邱勝翊現在把重心放事業上，推出個人專輯《Attention！》。（圖／翻攝IG , 2017.12.20）

現在單身的他，把重心都放在事業上，因此12月活動滿滿，透過各種公開活動與歌迷一起提前過聖誕節，而回想起過去印象最深刻的聖誕節，邱勝翊思考許久才從記憶裡挖出那羞澀的時光，他曾經因為聖誕節而特別幫女朋友佈置家裡：「我是一個很不會佈置的人，但那一次我特別在聖誕節買了小棵的聖誕樹在家裡，上面還掛上我親手寫的卡片。」女方回到家時，原本屋子裡暗暗的，但一打開燈後她看到王子精心準備的驚喜，非常高興。



▲邱勝翊聖誕節做過最瘋狂的事情，不會佈置的他，為了當時的女友特別親手佈置了聖誕樹。（圖／翻攝IG , 2017.12.20）

孩子王4ni 聖誕節掛襪子是傳統！

歷經風雨，在今年底終於推出個人音樂作品的敖犬，想要透過這次的專輯，向大家展示出最真實，最沒有包袱的「敖犬」，他的決心也確實在冷冰冰的冬天傳遞出去，讓大家在聖誕節中不孤單，因為他的動感歌曲，似乎讓很多人的心也跟著熱了起來。



▲敖犬在冷冷的冬天推出熱騰騰的《Transform》新專輯。（圖／翻攝IG , 2017.12.20）

依舊是個孩子王的敖犬，提到聖誕節，他笑說，直到5歲、上幼稚園前都還相信有聖誕老公公：「我媽都會叫我要放襪子，就像是傳統一樣，而且那個時候都會覺得『真的有禮物欸！』」敖犬邊說邊露出興奮的表情，他也分享有趣的經驗，「有一次聖誕節，我的襪子放太小雙，我媽塞了一個塑膠的模型飛機，結果我超興奮地把飛機拿出來，沒想到它翅膀斷了。」

敖犬表示當時超難過，因為媽媽原本想製造驚喜，卻造成了慘劇，但是媽媽不緊張，反而跟他說，「晚上你再放一雙。」他照做後，真的如媽媽所講，一模一樣的飛機小模型又出現了，讓他開心無比，回想當時的情境，敖犬的嘴邊露出不經意的微笑。



▲敖犬超童心，一直到5歲以前都深信有聖誕老公公的存在。（圖／翻攝IG , 2017.12.20）

爸爸量身打造聖誕節 陳芳語樂開懷

因為一首〈愛你〉迅速打開知名度的陳芳語Kimberley，在時隔4年的時間，已經從青澀的女孩成長，變成小大人了，此次發片特別挑在12月，攜著最新專輯回歸歌壇，當作送給歌迷的聖誕禮物，挑戰唱跳，更在低溫14度的日子，身穿馬甲大秀蠻腰，讓許多人在冷冷的冬天眼睛吃冰淇淋。

出身在澳洲的陳芳語，對於聖誕節有許多感受，但是最讓她印象深刻的是，小時候曾在馬來西度過聖誕節，因為爺爺奶奶沒有像外國人有過聖誕節的習俗，比較在乎過年節慶，「24、25日那兩天在爺爺奶奶家，都沒有任何聖誕節的東西，我跟弟弟都哭了，還踩到一個類似釘子的東西。」期待的禮物、卡片都沒有，剩下小小的願望－去教堂唱歌，但希望依舊落空，如此不順，讓她忍不住跟媽媽抱怨，「這是一個最爛的耶誕夜。」



▲陳芳語（第一排右一）印象最深的聖誕節，是有一次去住在馬來西亞的爺爺奶奶家，沒想到完全沒有過節氣氛，讓她超難過。（圖／翻攝IG , 2017.12.20）

但是後來爸爸將他們從馬來西亞接回家時，給了陳芳語及弟弟大驚喜，陳芳語說著說著，連眼神都亮了起來，「一整個客廳都是禮物，聖誕樹很亮！」接著她提到，大概到了6、7歲的時候還是很相信聖誕老公公，而爸爸為了讓他們過上「真正的」聖誕節，會特別準備紅蘿蔔、牛奶、餅乾，「爸爸說聖誕老公公會餓，紅蘿蔔是給麋鹿吃的。」

超疼愛陳芳語的爸爸，甚至還「手工」製作聖誕老公公的鞋印，拍下照片，證明聖誕老公公真的有來過家裡，憶起這段有趣的過往，陳芳語滿臉笑意表示：「爸爸真的很認真。」



▲陳芳語提到爸爸為了讓他度過聖誕節，總是費盡心思。（圖／翻攝IG , 2017.12.20）