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愛性福／無套狂吞事後避孕丸　一月三次女大生照懷孕

記者陳鈞凱/台北報導2017/12/22 12:00
▲女性在選擇避孕方式時，建議與醫師討論，選擇最適合自身狀況者。（圖／翻攝自Pixabay）
▲女性在選擇避孕方式時，建議與醫師討論，選擇最適合自身狀況者。（圖／翻攝自Pixabay）

某些特殊節日，已成為台灣全民「打炮日」！國內婦產科門診觀察，一年到頭有三大節，索取俗稱「事後避孕丸」的緊急避孕藥人數明顯大增，分別就是西洋情人節、耶誕夜以及跨年夜，多數皆是激情狂歡當下忽略保護自己，事後急著買保險的心態。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮直言，這效應近年越來越明顯，每逢西洋情人節、耶誕夜以及跨年夜過後，門診主動開口索藥人數便大增，一口氣比平日要多出3到4成，且懷孕率也比常日高。

嘿咻完吃一顆，保證不會懷孕？懶得戴保險套、常規吃避孕藥又太麻煩，事後吞藥比較省事？婦產科醫師發現，年輕人避孕迷思多，又擔心意外懷孕，竟錯把「緊急避孕藥」當成避孕法寶，讓防護淪為賭運氣。

門診就有一名21歲女大生，把事後避孕丸當成常規避孕在吃，每次跟男朋友辦完事後就急吞一顆，以為從此萬無一失，一個月內連吃了3次，直到月經遲遲不來，檢查已經懷孕了，驚訝直呼「怎麼還會中？！」在診間不斷追問醫師。

郭安妮強調，事後避孕丸不是墮胎藥丸，更不該被拿來當做常規避孕方式，因為其效果約7到8成，雖然在事發後越快服藥、避孕效果越好，但如果已經排卵，精卵相遇，一樣會懷孕，千萬不要心存錯誤的迷思，而濫用事後避孕丸。

正確的避孕，郭安妮指出，包括：常規口服避孕藥、結紮、子宮內避孕器等方式，避孕效果都可以達到98到99%，再加上全程正確使用保險套，一兼二顧，才能達到避免意外懷孕或染上性病。

郭安妮說，事後避孕丸應該是緊急時刻才派上用場的B計劃，不應該用來做為常規的避孕方法，尤其，事後避孕丸效果會隨時間遞減，拖久了等於在對賭機率，女性在選擇避孕方式時，最好和醫師討論，考量身體狀況、希望達到的避孕效果以及能接受的方式，選擇最合適者。

關鍵字愛性福事後避孕丸避孕保險套
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