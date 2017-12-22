Order傢俱、優渥實木獲選優良店長

歐德集團在全台擁有百家實體店面，秉持「生活從想法開始」的主張，提供消費者來自德國的高品質生活。Order傢俱平鎮店地處非主要交通幹道上，但在謝明治的帶領下舉辦各種活動，把平鎮店打造成一間簽約率超高、賓至如歸的店面。曾經有人問：其他分店設計師來平鎮店簽約又不是平鎮店的業績，為何要如此費心款待？謝明治認為：「店面的人氣能帶動業績且能讓店面設計師無形中學習到不同的簽約技巧，非常划算」。在2016年平鎮店更是創下了Order傢俱有史以來最大單筆訂單，單月份出貨最高紀錄，打破了10年來的個人紀錄，成為全歐德的創舉。

「即使身處於智慧零售時代，服務業的細節與溫暖，機器人仍無法取代。」台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)舉行2017全國商店優良店長選拔表揚，Order傢俱平鎮店謝明治店長、優渥實木台南中華東店吳玖憶店長、嘉義興業店林姵彤店長榮獲優良店長表揚，獲得肯定再創佳績！歐德集團深耕台灣多年培育店長人才不遺餘力，獲頒參與傑店感謝獎座由馬國慶副董事長代表接受。



▲TCFA協會顧問徐重仁董事長頒發優良店長給(前排左一)優渥實木嘉義興業店林姵彤店長,(左二)台南中華東店吳玖憶店長,(左三)Order傢俱平鎮店謝明治店長。（圖／歐德集團提供）

臉上總是掛著笑容的吳玖憶，有句強而有力的座右銘「沒有行不行，只有要不要！」她相信只要做了就一定會有所收穫，秉持這個信念她帶領店面同仁用心服務每位顧客，打造一個與顧客零距離的消費環境，讓上門的消費者享受如家人般的暖心服務。



▲馬國慶副董事長(左三)代表歐德集團獲頒感謝獎座。（圖／歐德集團提供）

林姵彤憶起曾服務一對公職退休的夫婦,想為住了20幾年的老房老傢俱換組新沙發，林姵彤秉持著「做的比客戶期待多一點」，幫客戶解決競品同業不願意提供的額外服務，取得客戶信任後，接續的幾個月，客戶陸續換裝木地板，電視櫃，餐桌椅,床墊….原本只是要換沙發，沒想到最後全屋的傢俱煥然一新，連挑選燈飾、軟件也都希望姵彤陪同，她很開心有這個服務的經驗彷彿是陪同自己的家人一步步完成心中的夢想宅。

由台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)舉辦的2017全國商店優良店長選拔表揚，有著「連鎖服務業奧斯卡金像獎」的美稱，於19日舉行，是台灣連鎖產業的年度盛事，透過多元化的競爭以及嚴謹的評選選拔出優良店長，受到各界好評。得獎就是肯定，謝明治、吳玖憶、林姵彤榮獲優良店長獎，就是做到「機器人也取代不了的人情味」。

Order傢俱回饋舊客戶，即日起至2018年2月底，Order門板/屜頭舊換新，回饋價一律250元起，搭配精選10款手把免費送。而優渥實木即日起至12/31止,買家具送現金享三重優惠，結帳再抽紅包，活動詳情可至官網及鄰近門市查詢。