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客家收冬戲「陳金定招親」　橫山鄉國王宮熱鬧開鑼

記者常似虎／竹縣報導2017/12/22 08:53
▲客家收冬戲「陳金定招親」，星期日晚上將在橫山鄉國王宮前精彩登場。（圖／記者常似虎翻攝 ）
▲客家收冬戲「陳金定招親」，星期日晚上將在橫山鄉國王宮前精彩登場。（圖／記者常似虎翻攝 ）

新竹縣政府將於本周日（24日）晚上邀請新樂園戲劇團，在橫山鄉九讚頭國王宮演出《陳金定招親》戲碼，讓鄉親欣賞優質的客家戲曲演出；縣長邱鏡淳表示，收冬戲能讓鄉親感受廟會酬神歡慶的氛圍，展現客庄活耀的生命力，當天備有客家美食，歡迎鄉親們共下來看戲。

客家戲曲在客庄聚落廣受鄉親喜愛，是客家族群共同的文化資產，文化局長張宜真表示，新樂園戲劇團身為新竹縣重要的客家戲曲演出團體，曾多次獲選新竹縣傑出演藝團隊；團長劉秀鳳是客家戲曲界新生代小生，自組戲班，融合傳統客家戲曲與現代劇場元素，與時俱進，不為時代所淘汰，透過改良呈現精緻的演出模式，傳達耳目一新的感受，同時藉由持續下鄉演出，開創更大的成長空間。

此次上演《陳金定招親》取自薛丁山與第二任妻子陳金定陣前招親的愛情故事，劇情描述薛丁山被仇家蘇錦蓮追殺，途中巧遇陳金定，陳金定有千斤之力，利用老虎屍體擊斃蘇錦連，順利解救薛丁山。薛丁山銘感陳金定救命之恩，表示來日將回報。陳金定受薛丁山深深吸引，回家後與父親商量，要求薛家派人謝恩之時，主動要求提親，並助薛丁山討伐西遼之亂。

客家收冬戲是客家聚落重要的廟會慶典民俗活動，即將在各界的期盼下於橫山鄉九讚頭國王宮熱鬧登場。新竹縣政府將持續辦理傳統戲曲基層巡演，期待吸引更多的年輕族群共同參與，落實到村村有藝文，讓在地文化充滿蓬勃的生機。

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