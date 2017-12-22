客家收冬戲「陳金定招親」　橫山鄉國王宮熱鬧開鑼

新竹縣政府將於本周日（24日）晚上邀請新樂園戲劇團，在橫山鄉九讚頭國王宮演出《陳金定招親》戲碼，讓鄉親欣賞優質的客家戲曲演出；縣長邱鏡淳表示，收冬戲能讓鄉親感受廟會酬神歡慶的氛圍，展現客庄活耀的生命力，當天備有客家美食，歡迎鄉親們共下來看戲。

客家戲曲在客庄聚落廣受鄉親喜愛，是客家族群共同的文化資產，文化局長張宜真表示，新樂園戲劇團身為新竹縣重要的客家戲曲演出團體，曾多次獲選新竹縣傑出演藝團隊；團長劉秀鳳是客家戲曲界新生代小生，自組戲班，融合傳統客家戲曲與現代劇場元素，與時俱進，不為時代所淘汰，透過改良呈現精緻的演出模式，傳達耳目一新的感受，同時藉由持續下鄉演出，開創更大的成長空間。