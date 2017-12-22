墾丁龍磐迎曙光　屏縣府與旅遊業者共推觀光

墾丁龍磐公園依山傍海，加上石灰岩洞、滲穴、崩崖等特殊地形景觀，每年都吸引大批民眾到國境之南迎接新年曙光。縣府發言人黃建嘉21日偕同屏東觀光協會理事長郭子義、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生、屏東縣民宿協會理事長林榮欽、屏東縣旅行公會理事長楊聖民等人，聯合說明迎曙光活動。

龍磐草原位於墾丁國家公園東面，是國內熱門的跨年觀曙光景點，而屏東縣政府與屏東縣恆春半島觀光產業聯盟合作，將於元旦凌晨舉辦迎接燦爛的2018年第一道曙光，縣府發言人黃建嘉表示，2017年最晚日落與2018年第一道曙光都在恆春半島，「破舊迎新，一定要來墾丁」。



▲墾丁是台灣重要的觀光景點也是聞名國際的旅遊勝地。（圖／資料照,記者陳宗傑攝）

黃建嘉強調，屏東縣政府一直致力行銷觀光，包括海外廣告、推介會、邀請旅行社及部落客踩線等，縣府還規劃大型活動吸引觀光客，已向交通部爭取經費辦理落山風藝術季，最受年輕朋友歡迎的春天音樂季，明年四月也會強勢回歸。對於近來墾丁消費爭議風波，縣府希望不要因少數特殊個案影響在地大多數的優良商家，已籲請商家清楚揭露消費資訊，價格「透明、合理、公開」，避免不必要的紛爭，民眾如果發現不合理的消費爭議，也歡迎向縣府消保官投訴。

目前當地飯店訂房率已達9成，為回饋遊客支持，觀光業者聯合提供各項摸彩品，包括墾丁福華飯店、墾丁凱撒飯店、墾丁夏都沙灘酒店、悠活渡假村、墾丁怡灣渡假酒店、墾丁福容大飯店、墾丁青年活動中心、清泉日式溫泉館、墾丁統茂高山青飯店等住宿券。屏東縣民宿協會也有31家民宿熱情響應52張住宿券，還有海生館門票、屏東客運行程體驗券、漆彈、拖曳傘體驗劵、溫泉SPA池券、單肩後背包等。全部總計154個獎項，住宿券就多達90張，民眾只要到龍磐公園參加迎曙光活動，現場填寫抽獎明信片，就有機會中獎。

為因應湧現的人車潮，自元旦凌晨零時至上午8時實施交通管制，當地居民可持身分證進出；凌晨3時起接駁車由鵝鑾鼻停車場、風吹砂滿界埤停車場視遊客量發車，迎完曙光再接送民眾回到接駁站。

現場活動則從清晨5時30分起，有DJ音樂及南島舞集表演帶動氣氛，黃建嘉表示，以迎接曙光做為一年開頭，是非常棒的起始，歡迎大家一起來。