「KISS親親我的寶貝」　慢飛天使耶誕親子日活動

▲高雄市前鎮小港區議員參選人朱挺玗（左）表示，大部分的人對早療或是發展遲緩兒童有所誤解，其實只要早期發現治療，遲緩發展兒童也可以正常融入社會。（圖／記者郭俊暉翻攝 , 2017.12.21）

迎接即將到來的聖誕佳節，高雄市政府社會局兒童福利服務中心與電台業者辦理「耶誕有愛美夢成真-KISS親親我的寶貝」活動，並與私立博正兒童發展中心、伊甸基金會合作，共同關懷發展遲緩的慢飛天使，21日電台DJ群在高雄市兒福中心舉辦耶誕親子日活動，進行互動闖關遊戲近百位小朋友與家長一起同樂，讓孩童們感受溫馨耶誕氛圍。

在台灣每15個新生兒中，就可能有一位新生兒有發展遲緩的問題，如果早期發現、早期治療，部分孩童也可以逐步正常發展，部分雖未能完全達成，也可減輕障礙程度，發揮較多潛力。但常常因為家庭觀念保守或是症狀不易發現，錯過0-3歲的發現黃金期，也無法在3-6歲的最佳療育期得到改善。因此，廣播電台發揮媒體的力量，讓社會大眾認識新生兒發展遲緩正確觀念，並號召聽眾朋友一起貢獻愛心。



▲簡單的遊戲關卡，小朋友與家長共同享受親子互動。（圖／記者郭俊暉翻攝 , 2017.12.21）

高雄市政府社會局局長姚雨靜21日出席耶誕親子日活動時表示，非常感謝電台在聖誕節前夕由DJ群和三民早療中心合作舉辦今天這場專屬於發展遲緩兒童的耶誕活動，也在整個12月透過廣播讓聽眾更瞭解早期療育的重要性；高雄市政府長期以來積極推動早期療育服務，目前委託民間團體設置14處早療服務據點，是全國最多，能讓家長就近且完善的取得早期療育資源。



▲電台DJ群在高雄市兒福中心舉辦耶誕親子日活動，進行互動闖關遊戲。（圖／記者郭俊暉翻攝 , 2017.12.21）

受邀參與慢飛天使耶誕親子日活動的前鎮小港區議員參選人朱挺玗表示，大部分的人對早療或是發展遲緩兒童有所誤解，其實只要早期發現治療，遲緩發展兒童也可以正常融入社會。朱挺玗更強調，社會關懷照顧是他的參選的原因之一。這次參加活動讓他對早療兒童有更多認識，以後會期許自己多參與和大家ㄧ起努力高雄的社會照顧資源。

親子日活動中，除了有耶誕老公公發送耶誕小禮物，引起小朋友一陣歡呼聲外，兒福中心還特別設計四項適合早療孩童玩樂的關卡還有體適能活動，包括訓練孩子手眼合作【夾夾樂】關卡，讓小朋友猜猜動物的【動物的聲音】關卡、而【愛的連線】關卡則是透過傳聲筒的遊戲，讓幼童一邊看得到爸爸或媽媽，一邊體會從話筒裡聽爸爸或媽媽聲音的感覺，幼童也可以練習對著傳聲筒跟爸爸或媽媽說「爸爸/媽媽我愛你」，雖然只是簡單的遊戲關卡，但小朋友與家長共同享受親子互動，現場透過闖關，讓小朋友在遊玩中成長，並且感受耶誕的歡樂氣息。

高雄市政府社會局及電台業者於12月開跑的募集二手玩具活動回響熱烈，湧入全國各地民眾愛心捐贈，從北到南，許多聽眾都寄出家中愛心的禮物，還有不少朋友特別去買全新的玩具來捐贈，截至21日為止，收到將近500件愛心玩具禮物，數量還持續在增加中，玩具將全數透過兒福中心，送給偏遠山區及弱勢家庭的早療小朋友。此外，本次活動也邀請漢神百貨、超級考試王、特力家居、海裕屋及蓮潭國際會館共同愛心贊助這次活動，讓每位參與親子日活動的小朋友都能收到一份聖誕節禮物，創造小朋友充滿愛的耶誕回憶。