今日暖新聞》企業家獎學金造福家鄉　新竹縣弱勢學生受惠

這筆獎學金善款針對新竹縣內公私立高中篩選出60名家境清寒、認真向學的學生，提供一年10,000元(每學期5,000元)獎學金，未來學生如果繼續升學唸大學，也將持續給予獎學金協助學子們認真求學，減輕學生經濟上的壓力。

出身新竹縣橫山鄉的劉竹承、北埔鄉的余忠達兩位董事長，有感於幼年時學習環境刻苦，如今事業有成，決定回饋鄉里，提供獎學金協助縣內的清寒學生，讓他們可以好好的認真上進；縣長邱鏡淳對於兩位董事長熱心公益、照顧縣內清寒學生的義舉，致上最高敬意，並頒贈感謝獎牌以表彰其善行。



▲劉竹承（右二）、余忠達（左二）捐贈獎學金，仰德高中同學致贈感謝卡片。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.21）

邱縣長表示，劉竹承董事長及余忠達理事長長期致力於公益活動，扶助弱勢學生，並秉持教育機會均等的理念，回饋鄉里，頒發本縣六家高中、湖口高中、東泰高中及仰德高中等四所學校弱勢學生獎助學金每校各15名，給年輕人認真念書的機會，希望拋磚引玉，結合政府、民間及社會大眾的力量，照顧經濟弱勢的學生，讓他們順利就學。



▲劉竹承(左四)幼時孤苦，事業成功後在兩岸資助學子不計其數。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.21）

來自六家高中三年級的高浚瑋同學表示感受到社會的溫暖，也很感謝劉董事長及余理事長的支持，期望未來自己也有機會能夠回饋社會；來自以多元語言教學為特色的六家高中，高同學也以國語、台語、客語、日語、英語及西班牙語帶領在場所有同學表示感謝。此外，仰德高中的同學也致贈感謝卡片，向劉董事長及余理事長表達感謝之意，場面溫馨。



▲余忠達(左四)捐贈獎學金，期勉清寒弱勢學生能夠安心求學。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.21）

寶石協會理事長余忠達表示，在事業上打拼，獲得成功之後，對於需要幫助的清寒弱勢學生，希望能夠提供協助，減輕他們後顧之憂，讓他們能夠安心上學；幼時孤苦、寄住在舅舅家的劉竹承始終未曾鬆懈，前往大陸創業經商有成，激勵學子們：「環境惡劣也好，家裡沒有錢也沒關係，一定要好好讀書，我們都樂意給予支持。」希望孩子們認真讀書出人頭地，為社會貢獻自己的一分心力。