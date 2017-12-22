《大佛》莊益增笑談酒如人生　大讚OMAR「有台灣味」

對於電影《大佛普拉斯》的成功，莊益增笑得很開心，年過半百後，從導演轉作為演員，演技受到肯定，他承認他的生命得到了一個很大的翻轉，進入了另一個里程。他說人生就像酒，一支好的酒經過時間釀造出來，也需要有人欣賞，品了之後才能發現它的好。正如同OMAR的誕生，也是在國際烈酒市場需求大增後，透過國際大型威士忌競賽脫穎而出，深受各國名家好評，讓南投酒廠身價大翻轉，成為站在世界烈酒舞台的閃耀之星。

莊益增舉著杯，看著杯中琥珀色的液體混著冰塊，他啜了一口，有感而發地說：「我的生活裡面沒有酒，真的不行。」台灣菸酒OMAR單一麥芽威士忌，名稱取自於蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，正是因為酒體呈現澄清醇厚的琥珀色，莊益增說，就像是人一樣，是個很真實的好人，這是好酒。



▲從導演轉作為演員，莊益增承認他的生命得到了一個很大的翻轉。（圖／記者林柏年攝）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

「我會當演員其實是偶然。」訪談跟著品酒一起進行，莊益增說他的日常就是每天早上起床後，中午到便利商店買瓶啤酒，坐在店門口，看著來來往往的人，過一個下午，「每一個人都有他的故事，活在這個世界上，每天都正在發生著各種的奇妙事情。」他拍紀錄片，試著紀錄被世人錯過的真實樣貌，如同釀酒，將台灣風土中最美好的元素，放進釀酒桶，出來的就是一杯醇美的瓊漿玉液。

「酒對於生活很重要，那是讓人從現實生活裡的疼痛中，解放出來的解藥。」他說大家都愛好酒，如果沒了酒，世間的苦痛都不知道要堆到多高了。這社會太緊繃了，喝酒能放鬆人們因壓力而太過敏感的神經，「不然大概會造成更多更多的紛爭，然後變得更加的灰暗吧！」莊益增喝酒，不在乎那些文人雅士講究的繁文縟節，他大口喝、一口接著一口，挑自己喜歡的酒，用自己喜歡的方式喝。「我最喜歡酒肉朋友，底層的人喝酒很真實，不用在乎那些利益。來了就喝，醉了就走，乾淨俐落。」看著他的酒杯，沒有留下一點的殘渣，喝的毫不浪費。



▲莊益增暢談酒對於生活的重要性。（圖／記者林柏年攝）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

「我喜歡啤酒，那可以跟喜歡的朋友大口的喝。但是喝威士忌，我喜歡自己一個人獨飲。」他說他總在夜深人靜時，獨自一個人倒杯威士忌，關在房裡，就著《金剛經》服下，那是最舒服的時光，與酒獨處，與自己獨處。「那一段時間我可以整理自己的思緒，想畫面，想故事。」但是配著《金剛經》？那是莊益增的獨門秘方，就像每一個酒廠有自己的配方，莊益增透過這種方式，讓威士忌與靈魂獨處對談，將原本粗糙苦澀的人生，化作尾韻甘美的酒液入喉。

「南投酒廠這一支OMAR，是台灣本土自己釀的威士忌，有著台灣熱帶氣候風味的酒香，也有台灣人熱情的個性，一定得支持。」喝酒如識人，南投酒廠生產水果酒的環境，與埔里純淨的山水，創造出富有熱帶水果風味及本土氣息的威士忌；而台灣炎熱的氣候，所蒸發的angel’s share也比較快，讓OMAR的口感較為濃稠，香氣也比較濃縮，層次更加豐富。

講的是酒，莊益增也像在談電影，對這塊土地的感情，透過各種不同的媒介表達出來，總是動人。拍照時手裡還緊抓著酒杯，一口接一口的偷偷喝著，「台灣菸酒這一支單一麥芽威士忌OMAR，我真的很喜歡。」拍照結束，一飲而盡。



▲台灣菸酒OMAR單一麥芽威士忌。（圖／記者林柏年攝）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※



▲「台灣菸酒這一支單一麥芽威士忌OMAR，我真的很喜歡。」拍照結束，一飲而盡。（圖／記者林柏年攝）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

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