影／106年食農小尖兵成果展　北斗國中打造健康菜園

彰化縣政府積極推動學校食農教育融入教學活動，拓展學生實境體驗學習經驗，且提供學生食農創作發表機會，讓學童認識食材來源，21日在北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」活動，彰化縣長魏明谷期望能將「食」與「農」的概念向下紮根帶到小學中，創造教學上的雙贏。

魏明谷表示，食農教育現今是學校教育重要一環，從教育政策推動將農業生產跟國民教育結合，讓學校教師成為食農教育小尖兵，學生從課程中學習農業文化，並感受農民生產耕作的辛勞、懂得愛惜食物不浪費，讓大家體會到「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，也讓大家了解如何選用優質農產來吃得安心、吃得放心。



▲北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」，彰化縣長魏明谷動手窯烤披薩體驗，也到無毒菜園了解師生種植各類蔬菜。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

魏明谷說，活動現場可以看到各校推動食農教育的成果，師生共同親自下田體驗，展現做中學、學中思的精神。透過今日的食農教育研習，認識各項食材及體驗栽種過程，強化學生食安觀念。



▲北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」，彰化縣長魏明谷動手窯烤披薩體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

而為了結合農藝社團課程，師生仿照土窯，花了1整個月的時間自作窯爐，縣長魏明谷在場揉製麵團、餅皮製作、灑料，入窯燒烤2分鐘，與近200位到場觀摩的在校老師共同窯烤披薩體驗。



▲彰化縣長魏明谷到無毒菜園了解師生種植各類蔬菜。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

北斗國中校長李碧瑤表示，縣府近期在推動食農教育配合政策，食農教育最主要是讓孩子體驗自己來種食物，從中學習食物生產規劃及食品安全，現在也請農業部門講師、配合農會來到學校種植教學，積極帶動彰化縣對食農教育及食安宣傳。



▲北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」，彰化縣長魏明谷動手窯烤披薩體驗，也到無毒菜園了解師生種植各類蔬菜。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）