NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

影／106年食農小尖兵成果展　北斗國中打造健康菜園

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/22 09:21
▲ 北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）
▲ 北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

彰化縣政府積極推動學校食農教育融入教學活動，拓展學生實境體驗學習經驗，且提供學生食農創作發表機會，讓學童認識食材來源，21日在北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」活動，彰化縣長魏明谷期望能將「食」與「農」的概念向下紮根帶到小學中，創造教學上的雙贏。


▲ 北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

魏明谷表示，食農教育現今是學校教育重要一環，從教育政策推動將農業生產跟國民教育結合，讓學校教師成為食農教育小尖兵，學生從課程中學習農業文化，並感受農民生產耕作的辛勞、懂得愛惜食物不浪費，讓大家體會到「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，也讓大家了解如何選用優質農產來吃得安心、吃得放心。


▲北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」，彰化縣長魏明谷動手窯烤披薩體驗，也到無毒菜園了解師生種植各類蔬菜。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

魏明谷說，活動現場可以看到各校推動食農教育的成果，師生共同親自下田體驗，展現做中學、學中思的精神。透過今日的食農教育研習，認識各項食材及體驗栽種過程，強化學生食安觀念。


▲北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」，彰化縣長魏明谷動手窯烤披薩體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

而為了結合農藝社團課程，師生仿照土窯，花了1整個月的時間自作窯爐，縣長魏明谷在場揉製麵團、餅皮製作、灑料，入窯燒烤2分鐘，與近200位到場觀摩的在校老師共同窯烤披薩體驗。


▲彰化縣長魏明谷到無毒菜園了解師生種植各類蔬菜。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

北斗國中校長李碧瑤表示，縣府近期在推動食農教育配合政策，食農教育最主要是讓孩子體驗自己來種食物，從中學習食物生產規劃及食品安全，現在也請農業部門講師、配合農會來到學校種植教學，積極帶動彰化縣對食農教育及食安宣傳。


▲北斗國中辦理「食農小尖兵成果展」，彰化縣長魏明谷動手窯烤披薩體驗，也到無毒菜園了解師生種植各類蔬菜。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

關鍵字食農小尖兵魏明谷披薩食材食農教育
中市推動長青學苑代替安養機構慢飛天使變裝踩街　耶誕萌娃不平凡

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan