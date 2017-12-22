國立和美實驗學校「愛分享.分享愛」　社區溫馨圓夢

▲和美實驗學校辦理「聖誕襪」活動，校長吳星宏領軍至附近國領送上耶誕禮物，讓孩子們有個溫馨及幸福的耶誕節回憶。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

國立和美實驗學校21日辦理「愛分享.分享愛」校內外圓夢活動，除了在校園內辦理「聖誕襪」活動外，更將關懷觸角由校內延伸至校外，為51位社區學校資源班孩子圓夢，送上耶誕禮物，讓孩子們在寒冬有個溫馨及幸福的耶誕節回憶。

國立和美實驗學校從94年前開始辦理圓夢活動，十餘年來由全校學生和教職員工認養社區小朋友的夢想，所有的願望皆在一個星期左右被認領完畢。上午在校長吳星宏的帶領下，高中部及特教部師生裝扮成聖誕老公公的模樣前往和東國小與和仁國小，搭乘圓夢列車，為社區資源班孩子圓夢並送上耶誕禮物，讓幸福種子傳播到和美地區，留下溫馨動人的畫面。



▲和美實驗學校辦理「聖誕襪」活動，校長吳星宏領軍至附近國領送上耶誕禮物，讓孩子們有個溫馨及幸福的耶誕節回憶。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

校長吳星宏表示，今年最特別的是高職部美工科二年甲班余海蓉及林盈秀同學坐著輪椅一同擔任「圓夢大使」，其中家住屏東縣潮洲縣的林盈秀同學，更由家人陪伴親自挑選禮物，幫助他人實現希望，轉化平日被關懷的身分，主動關心他人，傳遞愛與希望。



▲和美實驗學校辦理「聖誕襪」活動，校長吳星宏領軍至附近國領送上耶誕禮物，讓孩子們有個溫馨及幸福的耶誕節回憶。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.21）

國立和美實驗學校為教育部生命教育校園文化種子學校，平日在校園推動生命教育，辦理家族融合活動，讓普通教育與特殊教育在校園共同融合，鼓勵學生擔任志工，21日同步啟動校園聖誕襪活動，各班教室前串起一隻隻的聖誕襪，全校師生彼此投遞卡片及禮物表達關心、祝福及感恩，學校彷彿成為一座溫馨的「聖誕城」，在活動中培育學生助人及感恩的良好品德。