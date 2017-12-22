中市推動長青學苑代替安養機構　目標700班

台中市政府持續推動托老一條龍，積極開辦長青學苑，落實多元化福利措施，在今年提出「長青學苑倍增計畫」，成果豐碩，從106年初485班增加至目前670班。為讓更多長輩參與，市府明年將投入超過6千萬元預算，目標突破700班，並朝未來1,000班發展。市長夫人廖婉如表示，長青學苑課程是資源共享的概念，讓長輩彼此交流長才，不僅活用腦力，更增進人際關係，多一班長青學苑，少一間安養機構，讓長輩活的更健康！

市長夫人廖婉如、社會局長呂建德、市議員吳瓊華、烏日區長林峰輝等人，21日前往烏日區長青學苑瞭解辦學情形，並欣賞長青學苑大鼓陣班及東園婆姐藝術創意班的課程成果展示。

廖婉如說，看到長輩打鼓、跳婆姐陣這麽有活力真的很開心，不僅增加運動量，還能傳承傳統習俗，未來，希望持續擴辦學苑課程，讓長輩習得更多知識，也培養長輩學習如何教導別人自己的所長。

她也說，市長林佳龍推動老人健保補助因個人經濟能力進行調整，更能彈性使用經費，運用在長青學苑的推動，達到資源共享！

呂建德指出，市府除了積極推動托老一條龍，也提出「721政策」，盼透過良好的制度，讓7成老人都能健康樂活、預防成為被照顧者，另外2成亞健康老人提升復原力、強化生活自理能力，1成失能老人也能獲得完善照顧。

他也說，市府今年推出「長青學苑倍增計畫」，由各區公所因地制宜開辦，讓長青學苑深入社區，目前共開辦670班，明年也將持續投入預算，目標突破700班，並朝未來1,000班發展，希望達到「多一班長青學苑，少一間安養機構」的目標，讓長輩活的更健康。

社會局表示，烏日區長青學苑大鼓陣班招收學員共26位，均為設籍台中市年滿65歲以上的長青族，本班年紀最大的學員為高達86歲的阿嬤，她拿起鼓棒配合節奏用力擊鼓，體現「活到老、學到老」的精神。