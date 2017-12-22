專訪／《希望》蛻變花蝴蝶　林莉的演藝之路

說起林莉，不外乎會直接聯想到她的母親張秀卿，星二代在演藝圈不算罕見，只是年僅14歲就踏入演藝圈，仍是少數。好奇問了林莉踏入演藝圈的緣由，本以為會聽到「因為我媽媽⋯⋯」諸如此類的答案，沒想到她傻氣笑說：「因為我從小喜歡看《真珠美人魚》，裡面的歌都很好聽欸。」這麼孩子氣的答案，不免讓人莞爾一笑，此時她又進一步說：「其實是那時同學都在換手機，但我媽媽不給我換，我就想說參加比賽好像有獎金，就決定來試試看。」林莉講起來沒有猶豫、沒有心機，好似進演藝圈就像去7-11買個巧克力，只是因為「喜歡」，所以她就站在舞台上了。

腳上踩著因為表演才學會穿的高跟鞋，訪問這天經過連日大雨，好不容易才有和煦陽光，但氣溫仍低得可怕。林莉不畏寒風，沒有一絲抱怨，她敬業地聽從指示擺出適合的姿勢，「超齡」是林莉給人的第一印象。

小小年紀踏入演藝圈，讓人好奇課業該如何兼顧？問及學校話題，林莉總算有了這個年紀該有的笑容，「哎唷，媽媽說及格就好，我上課有很認真聽」，像是想證明沒說假話，林莉直挺挺地坐好，頗有好學生的架勢。



▲林莉專訪。（圖／記者林調遜攝，2017.12.22）

林莉不諱言從小就想當明星，在幼稚園時期，她就發覺自己唱歌音比別人準，像是挖到一股活泉，表演欲也隨之湧出，「我從以前就很想快點長大，想趕快當明星」。做明星夢很簡單，只是願意付諸努力的人少之又少，林莉從國中開始學習街舞，問及這麼早就在為進入演藝圈做準備？她正經地回應：「就算我沒有當歌手，我也會朝著跳舞方面去努力，因為這是我喜歡的。」

正值國三的林莉，不僅承受讓人喘不過氣的課業壓力，除了錄影時間，每天放學還會練習2個小時的舞蹈、歌曲，平時放假就從晚上6點練到11點，讓人訝異林莉口中的「演藝之路」並非隨便說說。學生藝人需要兼顧課業及表演，難道不曾覺得疲憊？林莉想了一下，「不會，跟其他人比起來，我這些不算什麼。」事實上，林莉為了畫面好看，學習穿著高跟鞋，卻不慎踩到自己的腳趾，讓左腳大拇指指甲瞬間噴血、裂兩半，她一滴眼淚也沒流，卻讓母親張秀卿心疼得快落淚。



▲林莉專訪。（圖／記者林調遜攝，2017.12.22）

或許是時常看見母親辛苦的身影，林莉完全承接了這份堅毅，在《希望之星》舞台上，她時常表演蔡依林的曲目，包含〈花蝴蝶〉、〈PLAY我呸〉每每都讓人驚艷。問及是不是想成為「蔡依林第二」？林莉害羞笑說：「其實是小時候我認識的明星只有我媽跟蔡依林，但我不想學我媽媽，所以我就很喜歡蔡依林。」此話一出，讓林莉的小阿姨、同時也是張秀卿的親妹妹笑出聲，林莉的直率總讓人會心一笑。

想成為藝人，必定要先有足夠的抗壓性去面對外界的評論，林莉坦言一開始看到網路上負評，確實傷心，甚至在學校也會有同學故意開她玩笑，「我知道他們思想不成熟，所以不會在意」，一番話說得讓人心疼，即便是藝人也有血有肉，何況是年僅14歲的小女孩？林莉揮揮手，覺得這只是人生的一個小case，沒什麼值得討論，展現成熟的一面。



▲林莉專訪。（圖／記者林調遜攝，2017.12.22）

問及哪次表演最讓她壓力爆棚？林莉幽幽地說：「〈姊姊〉那次是最爛的一次。」表示當時太過專注在舞蹈，忘記做表情，表演完畢心裡想著「完了」，而後主持人黃子佼也對她說：「妳剛剛表情很呆滯。」即便驚險過關，但林莉回到座位立即爆哭，無心觀看其他表演者的演出，她暗暗想著：「如果有下一次，我不會再犯這個錯誤。」

提到鮮少演唱慢歌一事，林莉坦言因為比較常聽charlie puth、Taylor Swifts等國外歌手，礙於歌曲版權無法演唱，但為了比賽積極練習中文、台語歌曲。談到演唱李佳薇〈煎熬〉頗有難度，製作單位也一度勸退，但林莉表示：「我不想有遺憾，即便可能因為這首歌沒唱好被淘汰，但我至少盡力了。」字字句句講得真切，也感動製作單位，決定讓她放手一搏最終也獲得佳績，證明自己的決定沒有錯。



▲林莉專訪。（圖／記者林調遜攝，2017.12.22）

林莉年僅14歲就具備大將之風，她了解身為藝人必須忍人所不能忍，面對舞台的現實，她毫不退卻、勇往直前，把每一次表演都當成最後一次盡力演出。問及參加《希望之星》最大的收獲是什麼？林莉沈思一會兒：「就⋯⋯懂得怎麼表演。」也是，經歷這麼長時間的接力演出，曾經流血、流汗，用眼淚所走出來的路，又怎會不深刻？林莉不願依附在母親張秀卿的光環，比賽就像天堂路，只能靠自己努力往前，同時也是想藉由這些付出的痕跡，想讓大家記得，她是林莉，更是一位歌手。



▲林莉專訪。（圖／記者林調遜攝，2017.12.22）