盤前財經大事搶先讀2017年12月22日

今日操盤前瞻

主計總處公布 11 月失業率

統計處公布 11 月工業生產、批發、零售及餐飲業動態調查等統計

英國、法國第三季 GDP

美國 11 月個人消費支出

美國 11 月耐用品訂單

〈鉅亨觀點〉高啟全加入二年後.. 清華紫光的王朝崛起與未來困境

自 2014 年至今，中國政府與企業進軍「半導體行業」的野心與動作頻頻，各間知名企業一一竄起，如靠著 MCU 和 Nor Flash 立足的兆易創新、以比特幣挖礦電腦 ASIC 晶片和 AI 晶片聞名的比特大陸，都是領域上的翹楚。本文將為大家介紹，清華紫光集團在過去數年中，在半導體 IC 設計與記憶體領域之「戰略佈局」和「未來困境」： 閱讀全文...