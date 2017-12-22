台灣主要報紙重要財經新聞2017年12月22日

中央銀行總裁彭淮南昨（21）日為台灣勞工發聲，他表示，贊成政府介入薪資討論，因為統計來看，自由人力市場常見「市場失靈」，資本與勞方的議價能力並不對等，政府應該有所作為。

國發會主委陳美伶昨（21）日示警，台灣將於 2018 年邁入「高齡社會」，人口結構改變勢必影響經濟發展，明年人口政策會是國發會重點關切的議題之一，具體做法上，不再只從補助出發，會結合區域均衡發展、產業等角度，設法讓國家有生機，改善青年就業是重要的環節。陳美伶指出，今年底，超過 65 歲以上的老人人口占比已達 13.9%，可以預見 2018 年老年人口將超過 14%，台灣正式邁入高齡社會。