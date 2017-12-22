陳致中宣布參選市議員　將自己交給民意重新檢驗

前總統陳水扁之子陳致中21日宣布，將投入2018高雄市前鎮、小港區議員民進黨提名初選。陳致中感謝高雄以及台南鄉親的肯定鼓勵並強調，真正的服務、最好的公僕無分地方與中央，只有回歸從政初衷，從地方基層服務開始，一步一腳印，才可能在夜盡微曙看到那一線希望的天光。

過去幾個月以來，致中反覆認真思考各界的建議與鄉親的聲音，首先由衷感謝高雄以及台南鄉親的肯定鼓勵，致中實不敢當。台灣是我的國家，台南是永遠的故鄉，高雄則已經是現在的家。

對於前鎮小港的鄉親朋友從八年前最艱難的時刻開始，雖政治顛撲跌飛，但無論致中在公職與否、成功失敗與否，一路不離不棄，給予我最大的溫暖、鼓勵、鞭策與支持！這當中建立起的革命情感已經綿不可分，如同一家人一般，剖腹相挺，肝膽相照，恩惠提攜，永誌在心，致中上一次受選民付託卻被迫未能貫徹履行四年任務，內心未竟之志是我對選民最深痛的虧欠，唯有矢志繼續在前鎮小港最弱勢的土地上加倍打拼服務，追求小港前鎮的適居、共好與幸福，作為對鄉親最有力的報答。

從政路上，從三十而立到即將邁入不惑之年，過去也曾年輕氣盛，或有錯誤，或有思慮不臻成熟之處，或有外界批評意見，我都虛心學習、檢討接受，經過這幾年的沈澱，一面服務傾聽、一面進修提升，感謝支持的朋友讓我有發揮的空間與磨練的功課，也感謝不同意見的朋友賜予致中自我修正的機會，方能成就更好的明日之我。

回想月初登上玉山之頂時，冷洌但覺溫暖，因為心中有一個目標，過程中再勞苦也是甘甜。人生如同登山，別人無法代爬，必須靠自己努力；在大山峻嶺間，個人渺如微沙，必須謙卑縮小。致中將投入2018高雄市議員的民進黨提名初選，將自己交給民意重新檢驗，致中相信真正的服務、最好的公僕無分地方與中央，只有回歸最原始的初衷，從地方基層服務開始，堅心忍志，一步一腳印，踏過汗滴，才可能在夜盡微曙看到那一線希望的天光。