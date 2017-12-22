危老宅都更 可100%融資貸款

（中央社記者田裕斌台北22日電）危險老舊的建築若有都更需求，但地主卻欠缺開發資金怎麼辦？第一金控旗下第一銀行推出「都市危險及老舊建築物加速重建優惠貸款」，重建資金最高可全額貸款。
一銀表示，只要符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」或「新北市政府簡易都更」條件的老舊建築物（屋齡30年以上無電梯、有重建意願且地主100%同意），就可申請貸款。
一銀多年前即開始大力推動都市更新相關業務，早在2009年就成立都市更新推展小組，專責統籌、規劃都更業務，多年來協助重建地主於說明會、公聽會中提供相關建議與規劃，除提供重建融資外，也搭配產權及資金信託，並透過建築經理公司辦理營建工程管理、財務稽核及續建機制等風險控管，除了讓建物得以順利興建完成外，也確保所有重建地主的權益。
例如，一銀在「尚華仁愛大樓」都更案中，協助大樓52戶住戶不花一毛錢完成都更；九二一受災嚴重的埔里中華商場，也提供100%融資協助「埔里鎮中華商場都市更新自建」。
近期的「水源路四五期整宅案」都更，近50年屋齡、像鴿籠般的社區住宅，更新前每戶不到10坪、無停車位，生活空間狹小，更有漏水、治安、牆壁損毀及消防安全等嚴重問題，都更後每戶室內有30坪，外加1個停車位，預計年底完工。1061222