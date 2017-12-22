美股續強 投信：台股選股不選市

（中央社記者田裕斌台北22日電）市場關注美國明年的貨幣政策及稅改法案推動，投信表示，在美股持續強勢下，台股可望維持區間震盪態勢，操作策略上，選股不選市。

統一龍馬基金經理人錢素惠表示，若美國新任聯邦準備理事會(FED)主席提名人鮑威爾(Jerome Powell)順利接任，貨幣政策預料將延續葉倫的溫和偏鴿步調，對於金融監管未來也有望採取開放立場。

由於13日聯準會會後聲明顯示預期2018年將升息3次，且第一個升息時點預計落在3月召開的利率會議上，符合市場預期，可以預測美元將不再保有強勢地位，估計美元指數會維持區間震盪走勢。