美股續強 投信：台股選股不選市

（中央社記者田裕斌台北22日電）市場關注美國明年的貨幣政策及稅改法案推動，投信表示，在美股持續強勢下，台股可望維持區間震盪態勢，操作策略上，選股不選市。
統一龍馬基金經理人錢素惠表示，若美國新任聯邦準備理事會(FED)主席提名人鮑威爾(Jerome Powell)順利接任，貨幣政策預料將延續葉倫的溫和偏鴿步調，對於金融監管未來也有望採取開放立場。
由於13日聯準會會後聲明顯示預期2018年將升息3次，且第一個升息時點預計落在3月召開的利率會議上，符合市場預期，可以預測美元將不再保有強勢地位，估計美元指數會維持區間震盪走勢。
在美國稅改議題方面，除了各界所熟知的企業稅率將降至21%、個人所得最高稅率訂為37%以外，公司最低稅負制(AMT)的20%稅率也一併廢除，使得原本對科技股較不利的稅改議案，稅改結果對科技產業反而轉為正向發展，有助減緩資金流向金融、電信相關類股的壓力，因此預期美股將保持強勢整理格局。
錢素惠認為，只要美股未出現大幅回檔疑慮及風險，預期台股加權指數有機會在10300點至10700點區間震盪整理，短期盤勢以中小型股表現為主，加上逐步進入財報發布空窗期，12月營收表現佳且法說會上看好2018年營運展望的企業，股價仍有上漲空間。
錢素惠指出，2018年產業方向上首選伺服器、網路傳輸、高速運算相關的第5代行動通訊技術(5G)，同時鎖定具漲價題材的被動元件、受惠市場需求上升與汽車智能化的汽車電子，以及技術具競爭優勢且產品滲透率持續攀升的3D感測相關類股。1061222