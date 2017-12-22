林義傑偕合隆 900件愛心被溫暖毛小孩

喜愛跑馬拉松的合隆毛廠董事長陳彥誠邀請曾一同完成「四大極地馬拉松」賽事的國際知名超級馬拉松運動員林義傑20日共同至新北市平溪的張媽媽流浪動物之家親送愛心。

合隆毛廠旗下羽絨寢具品牌「合隆羽藏」今年再度舉辦二手被毯募集，共有900件被毯及愛心床單近日陸續分送至張媽媽流浪動物之家（新北市流浪貓狗再生保護協會）、蔡媽媽狗園、徐春水流浪狗之家、董旺旺流浪狗園等動物之家。

（中央社記者韋樞台北22日電）台灣老牌專業羽絨製造廠合隆毛廠再度舉辦「羽絨傳愛，幸福暖被」愛心二手被毯募集，募得近千件愛心二手被子由合隆毛廠董事長陳彥誠和超馬好手林義傑親送到動物之家溫暖毛小孩。

陳彥誠表示，今年是合隆羽藏第二屆愛心捐被活動，非常欣慰民眾踴躍捐出家中的二手被。冬天是流浪動物死亡率的高峰期，希望透過合隆羽藏的拋磚引玉，讓更多人一起響應，用實際行動幫助毛小孩們度過一個溫暖的冬天。

林義傑表示，十分榮幸能參加如此有意義的活動，看到台灣各個角落伸出援手獻出愛心真的很動容，他相信愛心不嫌多，若民眾家中還有不需要的二手被，仍可以詢問各大收容所或動物之家捐贈物資需求，隨時隨地做愛心。

陳彥誠指出，合隆羽藏連續兩年舉辦「羽絨傳愛，幸福暖被」以關心生命、保護動物視為責無旁貸的義務，合隆羽藏認為公益活動不只是單純的捐款，更該深入了解流浪動物及動物保護協會的真正需要，期盼社會各界能一同發揮愛心，用愛和行動守護台灣。

合隆毛廠指出，今年獲贈上千條二手被毯，但有些被芯是棉絮的厚被子不會送到流浪動物之家，主要是毛小孩會亂咬，毛小孩不知不覺吞嚥許多棉絮，反而不利腸胃消化。

另外，合隆毛廠今年還低調發動捐二手衣到私立桃園藍迪兒童之家，讓60餘位從零歲到高中的孩子們都有適當的禦寒衣物。

合隆毛廠正思考明年度愛心二手被毯溫暖毛小孩的活動繼續進行之外，還想擴大愛心行動關懷老人家，讓長者也能在寒冬來臨前有足夠禦寒衣物，安然度過寒冬。1061222