國泰金子公司康利攻新興市場 收購丹麥資產管理公司4

國泰金 (2882-TW) 旗下資產管理子公司康利進軍丹麥，康利今 (22) 日宣布，對丹麥的新興 / 邊境市場投資管理公司－Global Evolution 進行策略性投資，雙方今天已簽署最終投資合約，由康利收購丹麥 Global Evolution 45% 股權。

國泰金 2015 年完成併購美國康利，成為國泰金旗下子公司，康利也積極開疆闢土，今天康利宣布，收購丹麥 Global Evolution 45% 股權，進軍丹麥。約定發行條件為股息率為 8% 或當年度配息率孰高者，交易總金額不超過 8700 萬美元，此交易案預計將於 2018 年初完成，但仍待相關主管機關核准且依交割條款而定。