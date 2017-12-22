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國泰金子公司康利攻新興市場 收購丹麥資產管理公司4

鉅亨網2017/12/22 09:38
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國泰金 (2882-TW) 旗下資產管理子公司康利進軍丹麥，康利今 (22) 日宣布，對丹麥的新興 / 邊境市場投資管理公司－Global Evolution 進行策略性投資，雙方今天已簽署最終投資合約，由康利收購丹麥 Global Evolution 45% 股權。

國泰金 2015 年完成併購美國康利，成為國泰金旗下子公司，康利也積極開疆闢土，今天康利宣布，收購丹麥 Global Evolution 45% 股權，進軍丹麥。約定發行條件為股息率為 8% 或當年度配息率孰高者，交易總金額不超過 8700 萬美元，此交易案預計將於 2018 年初完成，但仍待相關主管機關核准且依交割條款而定。

此次交易案完成後，Global Evolution 將繼續維持獨立運作，創辦人 Søren Rump 與 Morten Bugge 將分別繼續擔任執行長與投資長。Global Evolution 的員工仍將持有大多數股權，未來康利將持續分階段進行投資，提高在 Global Evolution 的持股比重，藉此確保 Global Evolution 的營運穩定性，以及客戶服務與投資業績的一致性。
 
康利董事長暨執行長龐瑋德 (Woody Bradford) 表示，對於全球的投資人而言，新興市場債券已成為策略性資產之一。因此很高興能夠為客戶帶來 Global Evolution 世界級的專業投資服務。

此外，國泰人壽擬參與子公司康利現金增資，每單位價格為 229.88 美元，交易總金額為 4000 萬美元。

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