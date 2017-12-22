假新聞加標籤恐致反效果 臉書出新招

產品設計師史密斯（Jeff Smith）、使用者體驗研究人員傑克森（Grace Jackson）和內容策略師拉吉（Seetha Raj）在貼文中說，臉書打擊假新聞至今記取到的教訓包括，消除錯誤資訊其實相當具有挑戰性，尤其如果人們已經決心相信這些資訊。

法新社報導，臉書在改變這項政策的同時，正致力阻止臉書被用來散播造假資訊。

（中央社舊金山21日綜合外電報導）社群媒體龍頭臉書今天表示，在假新聞上標註「具爭議性」可能造成反效果，決定移除這項標籤，改在用戶點擊可疑新聞前，先提供經過事實查核的文章。

他們說：「標上『不實』或『具爭議性』，並不一定代表我們能改變其他人對於新聞準確度的看法。」

「事實上，一些研究顯示，強烈措詞或視覺（如鮮紅色的旗子）可能造成反效果，進一步鞏固某些人的信念。」

根據臉書，標註「具爭議性」標籤的缺點包括，用戶必須點進去才能取得夠多資訊，事實查核人力偶爾也會不足。

臉書發現，在人們點擊連結閱讀可疑報導之前，提供相同主題但經事實查核的文章，會帶來更好的效果。

臉書8月開始測試這項方法。

根據貼文，儘管不實文章的點擊率沒有大幅變化，臉書發現，在沒有標上「具爭議性」標籤時，這些文章的分享數通常較低。

貼文指出：「這讓人更容易取得內容，只需要一名事實查核者來審查，各種評級都適用，也不會造成強烈措詞或紅色旗子可能造成的負面效果。」（譯者：中央社周莉芳）1061222