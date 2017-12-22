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財經

台股三指標天王持穩　早盤站回10500點

記者許家禎／台北報導2017/12/22 10:02
▲台股12月22日開盤漲 14.13 點，加權股價指數以10503.10點開出，早盤站回 10500 點大關。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股12月22日開盤漲 14.13 點，加權股價指數以10503.10點開出，早盤站回 10500 點大關。（圖／NOWnews 資料照片）

美股漲多跌少、台灣利率連6凍，台股今（ 22 ）日開盤漲 14.13 點，加權股價指數以10503.10點開出，站回 10500 點大關。各類股部分，早盤電子來到盤下、金融來到盤上。指標股三大天王台積電跌 0.4%、鴻海來到盤上小漲、大立光則漲 0.36%。而宏碁飆漲停、宏達電與威盛強勢走升，漲幅在3%以上，不過南亞科與華邦電卻弱勢走跌。

美國稅改案通過後，美股恢復上揚走勢，道瓊工業指數終場上漲 55.64 點或 0.23% ，收在 24782.29 點；那斯達克指數收高 4.40 點，漲幅 0.06% 至 6965.36 點；標準普爾 500 指數上漲 5.32 點或 0.20% ，收在 2684.57 點；費城半導體指數則收低 13.63 點，跌幅高達 1.06% 至 1271.81 點。

台北股市昨（ 21 ）日終場下挫 15.55 點，收在 10488.97 點， 10500 點關卡再度失守，成交金額不到 1000 億元，來到 979.32 億元。央行 21 日宣布利率連 6 凍，台股今（ 22 ）日開盤漲 14.13 點，加權股價指數以10503.10點開出，早盤大部分時間守在盤上。

各類股部分，早盤電子來到盤下、金融來到盤上。其他，有較大跌幅的有玻璃跌逾 1%。個股部分，指標股台積電跌 0.4%，來到 224.5 元附近。鴻海來到盤上，約 92.6 元的位置。大立光漲 0.36%，來到 4145 元。

宏碁大漲攻上漲停，來到 22.65 元。宏達電與威盛也強勢走升，分別漲 3% 與 5%以上。不過南亞科與華邦電卻弱勢走跌，跌幅約 2% 以上。而今日早盤成交量大的個股包括亞電、禾伸堂、世芯、台虹、力特、鈺邦與東捷漲幅超過 3%。至於大同、旺宏、精材、宏捷科則遭到調節下挫 2% 以上。

關鍵字台股指標股10500點早盤
美股慶稅改　台股震盪看個股表現港居不易　跨代屋有效利用房屋資源

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