行政院護航勞基法　時代力量轟模糊視聽

行政院主張，勞基法第34條所規範與影響的，只有採取「輪班制」且限「工作班次更換」的勞工，而且未來修法，在第34條輪班休息時間，還有第36條七休一的規範上，都會加入政府把關與勞資協商等監督機制，也就是經政府指定行業，再經工會或勞資會議同意，才能把輪班間隔縮短為8小時，以及實施十四休二，並且30人以上的單位要送地方政府備查，因此不可能讓例外變成常態，目前對修法的疑慮多為誤解。

行政院21日召開記者會，直指外界對勞基法修法有誤解，堅稱鬆綁輪班間隔、七休一，不會例外變常態。時代力量對此痛批，行政院是罔顧勞工現實困境，仍以模糊視聽的方式，回應人民對於修法的疑慮，強調輪班勞工的過勞，會讓整個台灣社會付出代價。

時代力量痛批，從台灣勞工排班、政府把關、還有勞資協商的實務經驗來說，行政院的回應，若不是離台灣勞工身處的現實太過遙遠，就是根本為了推動勞基法修法，而罔顧勞工每天現實面對的困境。

時代力量指出，以勞基法第34條輪班休息時間來說，目前在實務上，行政院所謂非輪班制人員不受影響，以及輪班制勞工只有在班次更動時會受影響，根本就是無視現實。不管是醫護人員、交通從業人員、倉儲運輸人員、保全人員以及批發零售業員工，常常因為人力不足而被排「花花班」，況且，在現行勞基法第34條「勞工工作採輪班制者，其工作班次，每周更換一次。但經勞工同意者不在此限」的規範中，只要勞工被徵得同意，只間隔休息8小時就要上班，實際上不只常見，也不違法。

其次，勞動部和行政院針對第34條輪班間隔休息時間，以及第36條鬆綁七休一，都一再主張要透過「主管機關審查」與「勞資協商」等把關機制，來避免讓例外變成常態，然而，姑且不論勞資協商能夠確實把關的說法，早已在近日包括華航工會、普來利工會、昇陽工會、遠東航空工會與美光工會等工會被打壓、幹部被解僱懲處的實際案例之前信用破產；經過主管機關把關，被納入「責任制」範圍的保全業，光是從2015年至今，就有17人過勞死。因過勞而導致傷病、失能或死亡的人數總計59人，卻仍未被排除在責任制的適用範圍外。

時代力量說，雖然民間對於本次勞基法修法已有許多質疑和異議，更提出許多反對的論述與理據，但行政院不但迄今仍未提出針對本次修法後，對台灣勞工工時、工資與過勞情況影響評估報告，仍以背離現實經驗且模糊視聽的方式，回應全國人民對於本次勞基法修法的疑慮。

時代力量強調，近日，北醫護理師在加上實習連續出勤13天後疑似過勞死、台中捷順司機在連續出勤16小時後過勞死、全聯員工在晚班接早班後疑似過勞死、陸客團大客車司機疑似連續工作46天後過勞死，甚至在今年初才發生的蝶戀花客運翻車的慘劇等教訓，都顯示輪班過勞，絕對不只是勞工個人的事，而是整個台灣社會都跟著付出代價。

