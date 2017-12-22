LINE串連讓座需求 奪物聯網首獎

遠傳電信宣布，由MIS KO團隊以「智慧好孕(運)標章『愛Beacon』」奪下首獎，抱走新台幣15萬元獎金，MIS KO團隊串連通訊軟體LINE與藍牙推播裝置Beacon，在大眾運輸上發送座位需求訊息給附近使用手機的乘客，幫助孕婦與熱心讓座的乘客快速配對，解決低頭族問題。

今年5月起跑的「第二屆遠傳物聯網應用開發大賽」，於12月19日進行Demo Day決賽，評審團隊包含來自台灣愛立信、正文科技、工研院、資策會、台北科技大學、之初創投與中華開發創投等產、官、學與創投界人士，共計12個獎項，總獎金達51萬元。

（中央社記者江明晏台北22日電）MIS KO團隊串連LINE與藍牙推播裝置Beacon，在大眾運輸上發送座位需求訊息給附近使用手機的乘客，幫助孕婦與熱心讓座乘客快速配對，抱走物聯網應用開發大賽15萬首獎。

優等獎「Linked Bicycle」瞄準單車休閑熱潮，透過裝置連結車友，即時掌握同伴是否有脫隊的狀況，以防止意外發生，並透過導航提供正確的路線方向。

創新獎「VirgoLab」則以智慧交通號誌系統出發，在救護車出勤時，讓行控中心可預先在行經路徑設置綠燈並清空塞車，爭取寶貴的急救時間並降低出勤風險。

其餘得獎作品則橫跨食衣住行育樂等範圍，5名佳作分別是協助使用者掌握植栽狀況的「深植我星」、以穿戴式手環輔佐視障者的「謝老闆帝寶王國」、用互動畫框連結天氣與畫作的LAB117、偵測商品取放狀態打造智慧商店的「終於畢業了」、以及用智慧眼鏡協助視障朋友的A.I.T. Era。

本次還特別頒發兩名通訊獎，參賽作品主要採用NB-IoT技術，由聯網火災警報器SYA和公共洗衣機管理系統洗衣Bar拿下。

另外，由企業夥伴Ericsson與正文科技頒發的企業獎，則分別由解決酒類儲藏和釀造問題的「只有酒鬼，沒有女友」和路邊車位管理「停好停滿」獲得。1061222