國巨明年業績估增2成 續衝歷史新高

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）國巨受惠產品漲價以及利基型產品擴產效應，法人預估國巨今年業績可望年成長近15%，明年業績看年增近20%，衝歷史新高。

國巨在積層陶瓷電容（MLCC）供需狀況持續緊缺，新型智慧型手機拉貨動能強勁，高毛利車用電子及工規產品出貨比重提升。

國巨今年已經4度調漲部分品項MLCC產品價格，國巨目前緊缺的MLCC產品、包括高容、低容和高壓的MLCC品項。

法人表示，MLCC缺貨品項占國巨整體MLCC比重，已經達到65%。

展望今年和明年營運表現，法人預估，國巨今年整體業績有機會超過新台幣320億元，較去年成長約15%區間，創歷史新高，明年持續受惠產品漲價以及利基型產品擴產效應，業績可望較今年成長15%到20%，續創歷史新高。