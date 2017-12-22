巴西總統會晤南美共同市場領袖

（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西總統泰梅爾今天出席第51屆南美共同市場領袖峰會，將南錐（Conosur）經濟體的指揮權交給巴拉圭總統卡提斯。

南美共市（Mercosur）是巴西、巴拉圭、烏拉圭、阿根廷、委內瑞拉和玻利維亞幾個南美洲國家的區域貿易協定，智利、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多、圭亞那和蘇利南也在近年取得準會員資格。

巴西在上屆南美共市領袖峰會決定暫停委內瑞拉的會員國資格後，於2017年下半年間暫代經濟體主席。

泰梅爾（Michel Temer）在外交部會晤南錐經濟體和受邀國家領袖，並在致詞中特別恭喜阿根廷成功通過退休金改革。