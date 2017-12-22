巴西總統會晤南美共同市場領袖

（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西總統泰梅爾今天出席第51屆南美共同市場領袖峰會，將南錐（Conosur）經濟體的指揮權交給巴拉圭總統卡提斯。
南美共市（Mercosur）是巴西、巴拉圭、烏拉圭、阿根廷、委內瑞拉和玻利維亞幾個南美洲國家的區域貿易協定，智利、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多、圭亞那和蘇利南也在近年取得準會員資格。
巴西在上屆南美共市領袖峰會決定暫停委內瑞拉的會員國資格後，於2017年下半年間暫代經濟體主席。
泰梅爾（Michel Temer）在外交部會晤南錐經濟體和受邀國家領袖，並在致詞中特別恭喜阿根廷成功通過退休金改革。
泰梅爾指出，巴西暫代南美共同市場主席期間，採取了一些措施來加強南錐經濟體的自由市場、民主和人權等原則，比如締結了公共投標和招聘協議，擴大企業家的商業機會，並且在監管問題上取得進展，克服貿易壁壘和關於網絡安全的爭議。
此外，南美共市並嘗試與歐洲聯盟達成協議，但與歐洲經濟體的正式合作推遲到2018。
泰梅爾指出，共同市場也與埃及達成協議，拉近與太平洋聯盟國家的關係，在生物海洋走廊的項目方面取得進展，以更好地方式整合南美洲國家。
2018年初，南錐經濟體也應與加拿大、南韓等其他合作夥伴完成協商，並深化與日本和東南亞國家的對話。
泰梅爾還在致詞中回顧了委內瑞拉會員國資格被暫停的過程，強調南錐經濟體對民主的承諾，「只要委內瑞拉恢復民主，隨時可以重返南美共市。」
南美共市是世界第5大經濟體，總體生產毛額（GDP）達2.7兆美元。1061222