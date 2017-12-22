美提10船列聯合國黑名單 中國大陸反對

根據制裁委員會設下的期限，理事會成員最晚必須在今天之前提出異議；中國站出來表示反對，並表示需要更多時間研究這項請求。如此一來，安理會將在28日考慮是否核准。

（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）針對美國向聯合國安全理事會提出要求，將10艘從北韓載運違禁品的船隻列入黑名單，外交人員說，中國大陸今天表示反對，認為需要更多時間檢視這項措施。

兩艘北韓貨船Ul Ji Bong 6與Rung Ra 2，和兩艘油輪Sam Jong 2及Rye Song Gang 1以及中國大陸拖船Yu Yuan和巴拿馬籍Glory Hope 1（也名為OrientShenyu）也建議列入黑名單。

中國拖延這項措施的舉動，正值美國傳閱一項新的制裁決議草案，以進一步阻斷北韓的石油供應來源。

安理會10月對4艘船隻祭出全球港口禁令，經發現這些船隻載運北韓的煤、海產、鐵礦等安理會決議禁止的貨品。

安理會已對北韓的煤、鐵、鉛、紡織品及海產等實施出口禁令、限制合資企業並將若干北韓公司列入黑名單，藉以回應北韓飛彈與核子測試。

禁令包括限制對北韓的石油運輸，而美國已經要求中國一併切斷對北韓的原油供應，此舉會對北韓經濟造成嚴重打擊。

根據9月通過的決議規定，禁止船隻運載北韓出口的商品，這10艘貨船符合列入黑名單的條件。（譯者：中央社林宏翰）1061222