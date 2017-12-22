Surface最受歡迎機種是它 全球占比近4成

（中央社記者吳家豪台北22日電）行動廣告服務商AdDuplex的最新統計顯示，雖然微軟今年推出的新款Surface Pro滲透率持續攀升，但目前最受歡迎的Surface裝置仍是Surface Pro 4，在全球Surface裝置占比近4成。

AdDuplex日前公布11月份統計，在全球Surface裝置中，占比最高的是Surface Pro 4、滲透率高達39.7%；其次為Surface Pro 3占21.7%、Surface 3占10.4%。

根據統計結果，微軟今年推出的新款Surface Pro占比已提升到9.2%，暫時排名第4，可望於12月超車Surface 3、登上第3名，但距離前段班仍有很大落差。