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中央社

Surface最受歡迎機種是它 全球占比近4成

中央社2017/12/22 09:55
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北22日電）行動廣告服務商AdDuplex的最新統計顯示，雖然微軟今年推出的新款Surface Pro滲透率持續攀升，但目前最受歡迎的Surface裝置仍是Surface Pro 4，在全球Surface裝置占比近4成。

AdDuplex日前公布11月份統計，在全球Surface裝置中，占比最高的是Surface Pro 4、滲透率高達39.7%；其次為Surface Pro 3占21.7%、Surface 3占10.4%。

根據統計結果，微軟今年推出的新款Surface Pro占比已提升到9.2%，暫時排名第4，可望於12月超車Surface 3、登上第3名，但距離前段班仍有很大落差。

AdDuplex統計也顯示，「Windows 10秋季創作者更新」上線一個多月後，全球已有20.4%的Windows 10個人電腦安裝，升級速度略快於前一版的「Windows 10創作者更新」。

就品牌電腦而言，微軟自有品牌Surface裝置安裝Windows 10秋季創作者更新的比例達45.4%，高居第一；第二名是台廠微星，升級比例為32.1%；第三名是戴爾，升級比例為20.4%。1061222

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