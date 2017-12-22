HSBC 2018看好能漲8~10%的貨幣明星是.

FX168 財經今 (22) 日報導，匯豐銀行 (HSBC) 美國外匯策略負責人 Daragh Maher(21 日) 表示，隨著貨幣政策的轉變，未來一年澳幣、紐幣、挪威克朗和瑞典克朗料將上漲 8% 至 10%，同時美元將表現溫和，新興市場的貨幣展望積極。

報導指出， Daragh Maher 接受採訪時稱，當前已經不再需要應急貨幣政策了，就業和大宗商品價格已經回升。那些將退出刺激政策的國家的貨幣將上漲，比如澳大利亞、新西蘭、挪威和瑞典的貨幣。

根據匯豐銀行的預測，澳幣 / 美元 2018 年底料在 0.84(目前約 0.77)，紐元 / 美元料在 0.75(目前約 0.70)，歐元 / 挪威克朗料在 9.10(目前約 9.95)，歐元 / 瑞典克朗料在 9.2(目前約 9.97)。