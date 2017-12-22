AIT明星狗醫生Hope 帶給長者孩童希望

她說，目前已7歲半的Hope，本來在北卡羅萊納州收容所，後來被送到維吉尼亞州一間機構，之後才被領養，過程裡受到許多人幫助，她希望Hope也可幫助其他人。

陳舲舲（Kathy Chen）受訪表示，西元2011年從美國維吉尼亞州領養的Hope是黑色大丹狗，取名Hope是帶來「希望」的意思。

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）來台2年多的美國在台協會（AIT）處長梅健華與夫人陳舲舲出席戶外文化活動時，常帶愛犬Hope現身。Hope現在不只是AIT明星狗，也將成為「狗醫生」，療癒有需要的長者與孩童。

陳舲舲說：「我們希望找一個方式可以培訓她去幫忙別人。」她帶著Hope參加狗醫生培訓課程，經過約一年，最近Hope通過狗醫生認證考試，將開始「執業」。

根「台灣狗醫生」網站資料，狗醫生服務內容分為「陪伴活動」及「復健治療」；服務對象可體驗與動物相伴樂趣，增加他們被探視、得到關懷機會。「復健治療」則是配合復健師療程設計，協助患者復健，如利用丟球、梳毛、撫摸狗兒、牽狗兒散步等活動。相關研究計畫結果顯示，動物輔助治療在長者與兒童身心靈上有顯著治療成效。

要成為狗醫生不容易，陳舲舲說，主人跟狗兒須一起參加訓練，由於狗醫生需要與年長者與孩童相處，須確保牠們聽從指令，不亂咬、亂叫或亂跑。狗醫生考試項目包括狗兒要能聽從坐下、起立與停留等指令，或透過互動活動，幫患者多運動。

她說，通過考試後，Hope還需經一些實習課程，到學校、醫院，實際接觸孩童、長者，之後就能成為狗醫生，幫助有需要的人。

明年是狗年，AIT今天起將在社群網站臉書（facebook）推出一系列寵物貼文，首波貼文主打Hope，陸續還會推出其他AIT官員與寵物介紹文。

陳舲舲表示，很多美國家庭都會養寵物，養貓或養狗可訓練孩子學習負責任，希望透過AIT寵物貼文，讓台灣民眾了解美國寵物文化。

她說，許多美國外交官派駐國外時，也會領養當地動物，例如AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）就領養台灣土狗。

陳舲舲說，寵物有時是外交官孩子精神支柱。她回憶剛到台灣時，小孩覺得有點寂寞，常靠在Hope旁邊，希望得到安慰，對他們來說，Hope就像兄弟姐妹。

到台灣2年多，陳舲舲發現台灣人也喜歡養動物，與美國類似。她說，每次帶Hope出門散步，都會有人問可不可以摸摸她或一起拍照。

她說，雖然Hope剛到台灣時，面對新環境有點緊張，但後來漸漸發現，大家都對她很好，Hope跟人的相處也比之前更好。1061222