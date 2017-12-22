宏達電獲外資挺 股價谷底翻揚

除此之外，中國大陸對谷歌(Google)、臉書(Facebook)等美國網路巨擘重返市場態度趨軟，市場對谷歌手機Pixel賣進中國大陸也增添想像空間，提供組裝的宏達電擁利多題材。

宏達電近期迎來數個利多，包括VR一體機在陸告捷獲追單、與Google合作案新台幣300多億元銀彈將入袋，與華納兄弟合作的「一級玩家」推升VR電影熱度。

（中央社記者江明晏台北22日電）宏達電雖連10季虧損，但消息面近期頻頻報喜，加上外資連續4日買超近7000張，推升宏達電股價谷底翻揚，今天早盤來到75元，漲幅逾4%，續創波段新高。

觀察外資買超動作，宏達電已獲外資連續4日買超，合計近7000張左右，其中，12月18日外資更一口氣買超逾5000張，昨日21日也買超逾千張，展現力挺態勢。

宏達電今天股價開高走高，盤中最高來到75元，漲幅逾4%，創波段高點，也一度突破季線關卡，累計一週以來漲幅約4.5%，近一個月來漲幅約6.6%。

儘管宏達電業績吹冷風，已連10季虧損，今年前3季每股虧損8.64元，今年難扭轉虧損局面，但市場推測，宏達電與Google合作案約新台幣311.5億元的銀彈將在明年首季入袋，外資預估，宏達電帳面將增加每股40元的盈餘，在業外挹注下，可望帶動全年轉盈。1061222