加泰隆尼亞獨派勝選 前主席：打臉總理

（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）遭革職的加泰隆尼亞領袖普伊格蒙特在比利時表示，獨立派已贏得今天區議會選舉，這是不爭的事實，還說挺獨政黨集體勝利，猶如「打臉」西班牙總理拉荷義。

法新社和英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站報導，流亡比利時的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在布魯塞爾告訴支持群眾：「這個結果沒有人能質疑。」

美聯社報導，獨派政黨贏得的選票足以重獲微弱多數，但稱不上是大勝，表現不及上次2015年選舉，而支持統一的政黨首度成為加泰隆尼亞議會最大單一政黨。