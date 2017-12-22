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加泰隆尼亞獨派勝選 前主席：打臉總理

中央社2017/12/22 10:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）遭革職的加泰隆尼亞領袖普伊格蒙特在比利時表示，獨立派已贏得今天區議會選舉，這是不爭的事實，還說挺獨政黨集體勝利，猶如「打臉」西班牙總理拉荷義。

法新社和英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站報導，流亡比利時的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在布魯塞爾告訴支持群眾：「這個結果沒有人能質疑。」

美聯社報導，獨派政黨贏得的選票足以重獲微弱多數，但稱不上是大勝，表現不及上次2015年選舉，而支持統一的政黨首度成為加泰隆尼亞議會最大單一政黨。

根據將近99%計票，反獨立、親商的公民黨（Citizens）在區議會135席中囊括37席。

普伊格蒙特的「全力為加泰隆尼亞」（Junts perCatalunya）陣營獲得34席居次；加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）32席排第3；反資本主義的人民團結候選人黨（CUP）贏4席。這3個挺獨派共獲70席，比過半數多2席，但比2015年少2席。

普伊格蒙特說：「我認為我們已贏得被傾聽的權利。」

支持群眾高喊「主席、主席」時，普伊格蒙特也砲轟拉荷義（Mariano Rajoy），說這是對他「打臉」，還說「拉荷義已失去他所尋求的授權」。（譯者：中央社盧映孜）1061222

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