川普威脅沒在怕 UN通過耶路撒冷決議案

瓜地馬拉、宏都拉斯、以色列、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、諾魯、帛琉和多哥等國加入美國的行列，投下反對票。

此外，有21個國家沒出席表決，其中包括在安理會投票支持這項決議案的烏克蘭，顯示美國出言要脅對某些國家產生寒蟬效應。

法新社報導，聯大193個會員國以128票對9票通過決議案，另有35票棄權。巴勒斯坦特使曼蘇爾（RiyadMansour）稱，這是美國的「一大挫敗」。

（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）儘管美國總統川普揚言中斷金援報復，聯合國大會今天通過決議案，反對美國承認耶路撒冷為以色列首都的決定，要求美國撤回這項無效的舉動。

棄權國家則包括，阿根廷、澳洲、加拿大、克羅埃西亞、捷克、匈牙利、拉脫維亞、墨西哥、菲律賓、波蘭、羅馬尼亞和盧安達等。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在聯大緊急會議上表示，美國「將記住這一天」。

美國承認耶路撒冷為以色列首都，打破國際社會的共識，引發全球穆斯林的抗議。海利捍衛美國的決定，她表示：「美國將把大使館設在耶路撒冷。」

海利說：「聯合國的表決不會改變這個決定，但會改變美國如何看待聯合國，以及其他在聯合國不尊重我們的國家。」

「我們慷慨貢獻聯合國之際，也理應期待我們的善意能獲承認和尊重。」

聯大通過的決議案重申耶路撒冷的地位必須透過協商解決，不符合這個架構的任何決定必須撤銷。

決議案未明指美國的決定，而「重申任何有意改變耶路撒冷聖城的特徵、地位或人口組成的決定或動作都不具法律效力且沒約束力，必須撤銷，以遵循安理會相關決議」。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說，表決結果顯示川普的決定「不合法」，並呼籲美國撤回決定。

聯大通過的決議案，雖無法律約束力，但強而有力的表決結果仍具政治份量。（譯者：中央社劉淑琴）1061222