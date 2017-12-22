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Google董事長明年退休 退幕後關注醫療與人工智

鉅亨網2017/12/22 10:14
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谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 董事長 Eric Schmidt 週四 (21 日) 提道，將於下個月 (2018 年 1 月) 卸任至幕後，成為公司的技術顧問。谷歌股票週四收盤下跌 0.25% 來到 1070.85 美元。

谷歌股價日線走勢圖

還是會續任為董事的 Schmidt 表示，谷歌走向下一個階段的時候來臨，將隱居幕後專注在科學及技術類問題上。Schmidt 於任期內把谷歌搜索引擎與母公司分離，形成了 Alphabet 及其他子公司。

Schmidt 從 2001 年至 2011 年為谷歌的執行長，爾後 2015 年成為母公司 Alphabet 的董事長。

據了解，Schmidt 近期把重心放在慈善事業上，並捐贈了 2500 萬美元提供孩童科學類獎學金。同時，也積極的參與新創公司的融資及關注醫學發展。

後退至幕後的 Schmidt 將專注於谷歌的其他小型項目，如城市開發、Deep Learning 人工智慧、及谷歌的醫療事業 Verily。

谷歌將於下個月舉行非執行董事長任選，跟著蘋果 (AAPL-US) 及微軟 Microsoft (MSFT-US) 的腳步。Schmidt 目前為執行董事長。

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