綠悅-KY 11月單月每股賺0.39元 Q1將進入

第 4 季是 BOPA 市場需求旺季，綠悅 11 月營收以 5.07 億元創 5 個月來新高，月增 29.76%，年減 6.91%，主要受惠客戶回補庫存需求帶動。依照綠悅營運規模及費用來看，11 月營收 5.07 億元，在跨過每月 4 億元營收損益兩平點後，單月賺進 6400 萬元，10 月雖未公布獲利數字，但確定 10 月的營運為虧損。

BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠綠悅 (1262-TW) 應主管機關要公布 11 月自結純益 6400 萬元，年減 64%，單月每股賺進 0.39 元，綠悅 12 月銷售狀況目前仍不明朗，馬上又要進入第 1 季傳統銷售淡季，業績短期難有表現。

目前中國大陸的 BOPA 市場產銷秩序混亂，包括韓國曉星在中國開出年產能 1.1 萬噸及泓天雨開出每年 1 萬噸 BOPA 產能，另有 3 家在 8 月投入試產的以 BOPET 設備改造的新產能投入，不過雖然新產能增加市場供應，但綠悅 11 月營收並未明顯受此不利因素影響 BOPA 出貨量，主要是因有少量補庫存買盤出現，支撐營運。

展望 12 月營收走勢，目前市場觀望氣氛濃厚，加上新開產能業者，在調整設備、提升良率努力下，產出持續增加，綠悅主管對 12 月銷售仍無確切把握，但可確定的是在第 4 季旺季拉獲結束後，馬上要面臨市場淡季，業績難有表現。

綠悅累計前 11 月營收 57.67 億元，年減 6.91%。第 3 季稅後純益 8867 萬元，每股純益 0.54 元，前 3 季稅後純益 7.59 億元，每股純益 4.64 元。綠悅第 3 季獲利大幅衰退，原因在競爭廠商新產線陸續投產造成競爭壓力，且國際油價走高，也對綠悅成本造成影響。