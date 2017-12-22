商業利益衝突官司 川普打贏首戰

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國總統川普遭部分團體提告，指他從旅館及其他生意接受外國資助，已違反美國憲法相關規定。但紐約一名聯邦法官今天駁回原告之訴，讓川普贏得這場就職前即纏身的議題。
路透社報導，儘管還有類似官司尚在進行，聯邦地方法院法官丹尼爾斯（George Daniels）成為第一位權衡美國憲法反貪條款對川普適用性的法官。富商大亨出身的川普，擔任總統後仍照常去自己經營的旅館、渡假勝地及高爾夫俱樂部。
在29頁的判決意見書裡，丹尼爾斯指出，原告沒有法律立場提出這個官司，使判決應了川普政府駁回官司的請求。提起訴訟的原告包括非營利監督團體「華府公民道德責任組織」（CREW）、旅館經營人、酒店活動預訂人和一家餐館貿易團體。
這個在川普一月就職後所提起的訴訟，指控川普就職後繼續經營事業版圖，牴觸憲法的報酬條款。報酬條款的設計，是為防止貪污和外國影響，禁止聯邦官員在未獲國會同意下，接受外國政府獻禮。
原告指出，外國政府藉付款讓川普有生意做，試圖巴結川普，令他們在法律上受到侵害。
由前總統柯林頓（Bill Clinton）所任命的丹尼爾斯說明判決心證指出，原告的主張均屬推論。他表示，川普就職前即已累積財富與名望，並於酒店管理業競爭。
丹尼爾斯在判決裡寫道：「自他成為總統後，財產利益概括來說會有增加，是很自然的事。」丹尼爾斯還表示，如果國會想對總統這類行為有所規範，大可付諸行動。（譯者：中央社陳亦偉）1061222