商業利益衝突官司 川普打贏首戰

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國總統川普遭部分團體提告，指他從旅館及其他生意接受外國資助，已違反美國憲法相關規定。但紐約一名聯邦法官今天駁回原告之訴，讓川普贏得這場就職前即纏身的議題。

路透社報導，儘管還有類似官司尚在進行，聯邦地方法院法官丹尼爾斯（George Daniels）成為第一位權衡美國憲法反貪條款對川普適用性的法官。富商大亨出身的川普，擔任總統後仍照常去自己經營的旅館、渡假勝地及高爾夫俱樂部。

在29頁的判決意見書裡，丹尼爾斯指出，原告沒有法律立場提出這個官司，使判決應了川普政府駁回官司的請求。提起訴訟的原告包括非營利監督團體「華府公民道德責任組織」（CREW）、旅館經營人、酒店活動預訂人和一家餐館貿易團體。