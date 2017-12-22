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香港居住大不易　長青兩輩「跨代屋」有效利用房屋資源

財經中心／綜合報導2017/12/22 10:36
▲專家建議香港政府運房局有關單位可參考外國的房屋政策推出「跨代屋」，將可有效利用房屋資源及加強兩代溝通，也為解決青年居住難題提供一個新選擇。圖左至右依序為明匯智庫研究主任謝曉虹、大舜基金主席兼明匯智庫榮譽顧問何鍾泰博士、香港理工大學建築及房屋地產學系教授許智文。（圖／香港明匯智庫、大舜基金提供）
▲專家建議香港政府運房局有關單位可參考外國的房屋政策推出「跨代屋」，將可有效利用房屋資源及加強兩代溝通，也為解決青年居住難題提供一個新選擇。圖左至右依序為明匯智庫研究主任謝曉虹、大舜基金主席兼明匯智庫榮譽顧問何鍾泰博士、香港理工大學建築及房屋地產學系教授許智文。（圖／香港明匯智庫、大舜基金提供）

香港居住問題長久以來無法妥善解決，為此明匯智庫與大舜基金建議香港政府運房局有關單位，可參考外國的房屋政策推出「跨代屋」，即配對有意與長者同住的青年，以及願意分享居住單位的長者，安排長青兩輩生活在「同一屋簷下」。如此可有效利用房屋資源及加強兩代溝通，也為解決青年居住難題提供一個新選擇。

大舜基金主席兼明匯智庫榮譽顧問何鍾泰19日表示，香港樓價高、租金貴、居住難一直困擾着港人多年，青年無論是置業，或者租住房屋都面對困難。由於拓展土地需要較長時間，香港政府提供的青年宿舍又太少。因此，「跨代屋」或許能夠及時緩解居住困難、加強兩代人的溝通，促進社會和諧。

因此，明匯智庫與大舜基金參考外國「跨代共住」的房屋政策之經驗，對「跨代屋」的政策在香港能否落實的可行性進行了研究，結果顯示雖然大部分的人都對「跨代屋」了解不多，但若香港政府提供一定的經濟誘因，就有近6成有條件的長者願意參與，同時也有許多青年希望透過這個計畫節省開支，將更多金錢用於自己的事業或其他儲蓄上。

明匯智庫研究主任謝曉虹指出，「跨代屋」是參考荷蘭和西班牙的「跨代共住」房屋政策，建議由香港運輸及房屋局統籌，具體由一個具公信力和執行力的社會服務團體承辦，在港島東區的資助房屋試行。時間為期半年，政府提供一定的經濟援助和配套措施，如報名的長者可免收公屋租金，未補地價的居屋也允許部分出租，以提高參與率。

在半年的計畫中，可讓青年和長者在第一至兩個月試住，期間作定期訪問，了解雙方磨合的情況。同時設立退出機制，使相處不合的參與者自由退出計畫。在第三個月時，可透過調解機制，跟進或探訪參加者。相關報告也建議政府以後不要單獨建長者宿舍或青年公寓，而應規畫混合式的社區宿舍，以增加社區的活力，增強長者和青年的互動，促進社會和諧。

該研究推算，港島東區約有5%的長者（5319人）願意參與，如果成功落實，第一階段參與的宿位就有1000多個，相當於13棟2018年落成的大埔墟青年宿舍的宿位。在計畫成功後，可根據試行經驗，將「跨代屋」計畫分階段推廣至全港十八區範圍推行，既可提高空置房屋使用率，舒緩香港房屋及長者問題，也能夠為有意願的青年人提供多一個緩解居住問題的過度性安排。

 

關鍵字香港居住跨代屋房屋資源
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