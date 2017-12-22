2017年中國股市的8個關鍵詞 鐵公雞、趙薇、天

事實上，加強事中、事後監管已經成常態。截至 11 月底，中國證監會已經開出罰單超過 100 張，合計金額也超過 70 億人民幣，同比增幅超過 60%。鮮言的 34.7 億元人民幣罰單，前無古人，但也未必是後無來者。監管法網日益嚴密，渾水摸魚者「且行且珍惜」吧。

2017 年 3 月，中國證監會對鮮言等人操縱市場案採取「沒一罰五」的頂格處罰，罰沒金額合計 34.7 億人民幣。這是中國證監會有史以來最高金額的單筆處罰決定。

經濟參考報今 (22) 日報導，2017 年即將過去，放開行情，放開股價，回頭看看今年的中國股市，仍還有些能讓人記住它的地方。今天， 經濟參考報 以關鍵詞的方式，記著這些人和事，記著 2017 年的中國股市。

減持新規

從子女上學到移民定居，從置業到理財，這些「奇葩」減持理由背後是 IPO 上市令眾多低成本持股的大股東一夜暴富，但大股東通過減持獲得的現金並未用於再投資或創業。

5 月 27 日，證監會發布了《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，從股東身份、股票來源、減持通道等角度全面升級了監管措施。也被市場認為是遏制大股東哄抬股價惡意套現的直接對策。

白馬股

11 月 16 日，貴州茅台終於站上了 700 元人民幣的關口。市場對白馬股的爭論也到了頂點，白馬股業績優良、高成長、低風險，這固然是價值投資首選。然而，一年之內翻一番，茅台市值幾乎等於貴州全省 GDP 總值時，我們該想想——到底是白馬股太少，沒得選？還是非要讓白馬變黑馬，最後變成「野馬」？

二八現象

占股票總數 20% 的大市值大盤藍籌股連續上漲，其他 80% 的中小市值的股票連續下跌。市場將今年這種市場走勢稱為「二八現象」。

有人稱之為市場成熟的表現，也有批評者認為損害中小投資者利益。兩方面的「口水戰」不斷升級，也讓「二八現象」成為 2017 年股市輿論場的關鍵詞之一。其實，它只是一個現象，存在有其合理性，但也別著急定性。

趙薇

近兩年來，「小燕子」趙薇在資本市場上「長袖善舞」，甚至一度成為「投資明星」。然而，以自有 6000 萬人民幣資金就想撬動 30.6 億人民幣的上市公司資產，而且是在交易所持續問詢下才使得這高達 51 倍的杠桿比例浮出水面。

借用一句遊戲台詞，「小鳥們，這不是魔術，而是現實」。走出瓊瑤劇吧，有些事，還是有人管的。

發審委

其實，新一屆發審委已經在 10 月 17 日開始發審工作，不過，證監會主席劉士余在 11 月 20 日還是帶著這些新委員們來了一個就職宣誓。當時很多人認為，只是表個態，過個場。可隨後發生的事情超出了市場預期，IPO 過會率從 80% 驟降至 60% 以下。牢牢管好發審權力就是對投資者負責。

鐵公雞

12 月初，「鐵公雞」再次被中國證監會點名。證監會表示，對中長期沒有現金分紅的「鐵公雞」也將嚴格監管。今年以來，監管部門已經多次「敲打」上市公司，「證監會要支持分紅上市公司，對不分紅的鐵公雞要嚴肅處理」。

有好事者就挖出了 30 多家上市以來「零分紅」的上市公司，更有「鐵公雞」直接認慫「預計 2018 年就可以進行現金分紅了」。

分紅是天經地義的事情，為什麽要監管部門採取強硬手段之後才去做？這個毛病到底是誰慣出來的？每個人都應該好好想想。

MSCI

6 月 21 日，全球領先指數供應商明晟 (MSCI) 宣布，決定 2018 年 6 月將中國 A 股納入 MSCI 新興市場指數和 MSCI ACWI 全球指數。

加入 MSCI 到底意味著什麽？全球有超過 750 只 ETF 基金直接追蹤 MSCI 指數，所投資的資金規模高達 10 萬億美元。A 股市場加入 MSCI 新興市場指數，國際投資者就可以通過追蹤指數來配置 A 股。很顯然，這些國際資本的加入對上市公司、監管部門來說都是機遇與挑戰並存。

年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。又到了對 2018 年的許願時間，對於資本市場而言，它也許無法讓每個人都滿意，因此它迫切需要的是堅守，堅守公開、公正、公平的「三公」原則，堅守服務實體經濟的宗旨。