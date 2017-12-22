天冷奇觀 天然冰釘結成蛞蝓造型

（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）美國華盛頓州北部近來夜間溫度降至冰點以下，有民眾發現戶外凝結了天然冰釘（ice spike），甚至有冰釘貌似香蕉蛞蝓（banana slug），難得一見的影像獲得氣象主播分享。

冰釘屬於罕見的自然現象，形狀通常類似倒置的冰柱。美國華盛頓州北部近來入夜之後溫度降至冰點以下，位於西雅圖郊區的阿靈頓（Arlington）就有民眾一早便發現院子裡長出冰釘。

華盛頓州的地方電視台KOMO氣象主播西斯特克（Scott Sistek）今天在推特分享由阿靈頓居民艾藍（Eric Allan）拍下的冰釘照片與影片。