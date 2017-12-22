天冷奇觀 天然冰釘結成蛞蝓造型

（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）美國華盛頓州北部近來夜間溫度降至冰點以下，有民眾發現戶外凝結了天然冰釘（ice spike），甚至有冰釘貌似香蕉蛞蝓（banana slug），難得一見的影像獲得氣象主播分享。
冰釘屬於罕見的自然現象，形狀通常類似倒置的冰柱。美國華盛頓州北部近來入夜之後溫度降至冰點以下，位於西雅圖郊區的阿靈頓（Arlington）就有民眾一早便發現院子裡長出冰釘。
華盛頓州的地方電視台KOMO氣象主播西斯特克（Scott Sistek）今天在推特分享由阿靈頓居民艾藍（Eric Allan）拍下的冰釘照片與影片。
西斯特克在推特發文寫道：「美國西北區本日最佳照片－阿靈頓拍到的一個冰釘，看起來活像一隻香蕉蛞蝓！」
艾藍拍攝的照片與影片，蓮花造型的黃色花盆裡，原本裝滿的水已經結成冰塊，盆邊上方則冒出彷彿香蕉蛞蝓的冰釘，頂端有著一對觸角，身體還有紋路。
西斯特克指出，當水的表層先結冰時，會把底層的水份封住，如果氣溫沒有回升，卡在底層的水份也開始凍結，就會出現膨脹，表面冰層底下也會出現較大的壓力。
受到壓力影響，水面結冰可能會出現裂縫，或者整個裂開，尚未凝結的水份就會從縫隙中滲出。滲出水份在低溫狀態下，將開始凝固，在表層冰面上形成了小型突出物。倘若過程不斷重覆，突出物將越長越高，直到冰層下方的水份也通通凍結為止，冰釘就因此形成了。1061222