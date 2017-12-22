卸甲歸田盡孝 蕭成龍樂當快樂農夫

蕭成龍表示，從小看長輩務農似乎很簡單，但自己進入田園後才知務農學問很深，為精進農技並提供消費者無毒農作，他特別報名「農民學院」進修。

48歲的蕭成龍從軍23年，雙親已屆80高齡，從小在農村長大的他對父母務農辛勞看著眼裡，不忍雙親年邁還在下田，3年前毅然自軍中退役返鄉接手家裡農田。

（中央社記者程啟峰高雄21日電）從軍23年的蕭成龍不忍讓年邁雙親繼續下田，3年前卸甲歸田返回高雄美濃，樂當快樂農夫接下家中3甲多田地依四季輪種不同作物，以有機、無毒方式種植，出產作物頗受歡迎。

蕭成龍說，上「農民學院」後有助他將生產的農產達到國家認證標準，也比較知道對農作生產目標作最有效的規劃。

蕭成龍的農田一年到尾各有不同蔬果輪作，包括玉米、地瓜、茄子、水稻、紅豆及小番茄，其中最讓他引以自豪的就是小番茄，目前種植5分多地的玉女、橙蜜，每顆甜度都達10餘度，在網路上熱銷，回籠客也多，已小有名氣，小番茄年產近3萬斤經常供不應求，更有南投企業家專程南下進行產銷契作。

由於蕭成龍堅持有機耕作，不噴灑農藥、化肥，以有機、無毒與草共生方式種植，園內生氣蓬勃，經常吸引野生動物造訪，蛇、鼠、小鳥是園內常客，儼然成為一處生態農園。

「務農無捷徑，須一步一腳印、腳踏實地」，蕭成龍踏在這塊美地上馬不停蹄採收園內小番茄，見自己辛勤耕耘換得的甜美果實，心裡的踏實感，全寫在臉上，成就感也油然而生。

蕭成龍同時積極為消費者食安把關，園內農產除吉園圃認證外，還依生產履歷耕作，消費者可經由掃描農產包裝上的條碼獲取生產過程，吃得更安心。1061222