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搶發節慶財　上班族兼職好忙　月入增12000元

記者陳家蕙／台北報導2017/12/22 10:59
▲1111 人力銀行調查，6成上班族利用年底搶發節慶財，平均月入增加近 12,000 元。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.22）
▲1111 人力銀行調查，6成上班族利用年底搶發節慶財，平均月入增加近 12,000 元。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.22）

年終節慶多，兼職工作機會大增，人力銀行今( 22 )日公布最新調查， 12 月兼職職缺有 8.3 萬個，較去年同期大增3成。另一方面，6成上班族有意在年前兼差搶賺節慶財，主要希望增加收入、正職薪水不夠用以及想累積存款。至於兼差平均收入，每月可達近 12,000 元，換算時薪高達 484 元。

歲末年終，逐漸邁入節慶消費高峰，加上國內景氣回溫，預期未來商機可期， 1111 人力銀行調查，今年 12 月線上兼職工作機會已達 8.3 萬個，比去年同期大幅成長 31.7 個百分點，又以「餐飲服務業」的工作機會最多，占了1成5。

在職缺增加的同時，上班族也嗅到兼職商機，搶發節慶財。調查發現，高達6成上班族有意在年前兼差搶賺節慶財，其中更有1成1的受訪者已經處於兼職狀態。至於要出門兼差的原因多與「薪情差」脫不了關係，以「增加收入」( 39.7% )居冠，其次是「正職薪水不夠用」( 23.7% )、「累積存款/增加積蓄」( 15.2% )。

主業開 Uber 的小劉老師，是一名氣球達人，平常就會利用假日接受邀約現場快速完成可愛造型氣球，近期活動已經滿檔，兼差收入每月可達3萬元，幾乎與正職相當。


▲氣球達人小劉老師每月兼職收入幾乎與正職相當，年底各式活動邀約滿檔。（圖／記者陳家蕙攝,2017.12.22）

調查顯示，上班族能夠投入兼職工作的平均月時數為 24.6 小時，預計兼職收入每月平均達 11,905 元，換算成時薪高達 484 元。至於最受青睞的兼職工作為「活動展場人員」、「餐飲服務人員」、「設計/撰稿接案」、「年貨大街銷售人員」及「網拍/代購」。

關鍵字1111人力銀行兼職節慶財餐飲服務業
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