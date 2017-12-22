多頭市場齊發 今年最會漲的股市是這三個地區

今年即將進入尾聲，根據摩根投信統計，今年來漲幅前三強市場，分別是阿根廷 65.91%、越南 43.41%，以及土耳其的 41.36%，漲幅都是 4 成起跳，也分別包辦拉美、亞洲，與歐非中東三大區域冠軍，顯示多頭市場齊發下，各區域都有黑馬股市。

此外，亞洲的港股、印度、恒生國企股今年來也表現不俗，成熟市場的美股那斯達克指數也有近 3 成漲幅，居今年成熟股市之冠。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，今年是成熟與新興市場齊揚的一年，其中美股更是領頭羊，在景氣、就業市場與企業獲利等各方面同步成長下，聯準會持續溫和引導利率正常化，增添市場信心。