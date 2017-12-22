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中央社

阿里山森鐵105歲 蒸汽車頭行駛遊樂區

中央社2017/12/22 10:25
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）阿里山森林鐵路營運至今將滿105年，嘉義林管處於23日、24日規劃一系列慶生活動，包括蒸汽車頭掛檜木車廂行駛遊樂區、播放阿里山百年記憶影片及限量紀念車票開賣。

林務局嘉義林區管理處祕書周恆凱今天向中央社記者表示，民國1年12月25日，首班阿里山森林火車自嘉義北門驛發車前往二萬平運材，森鐵營運至今將滿105年，林管處特別規劃一系列慶生活動。

周恆凱指出，鐵道達人蘇昭旭，長年推動鐵道外交與登錄世界文化遺產，不遺餘力，明天上午將在檜意森活村T24所長官舍開講；林管處於明天傍晚6時在嘉義市森林之歌露天廣場，播映2部林業和鐵路經典好片「阿里山百年記憶」及「返鄉－重回台灣山林的召喚」。

阿里山森林鐵路國寶級「黑頭仔」蒸汽車頭，一年僅有花季和森鐵慶生時啟動，23、24日將再度現身在阿里山森林遊樂區，沼平線特定班次將以蒸汽車頭掛檜木車廂開行，班次訊息可上阿里山森林鐵路官網查詢（https://www.railway.gov.tw/Alishan-tw）。

另外，阿里山森鐵紀念車票限量1000份於24日上午8時30分，在北門驛開賣（每人限購5張）。嘉義林管處當天上午也在北門驛廣場舉辦慶生活動，除了表演節目外，林鐵生日蛋糕造型方巾、2018森林鐵路桌曆等限定好禮要送給參加民眾。1061222

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