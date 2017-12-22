麥特戴蒙客串女版瞞天 網友連署呼不配

法新社報導，一份網路連署要求剪掉麥特戴蒙（Matt Damon）在2018年上映電影「瞞天過海：八面玲瓏」（Ocean's 8）裡的客串戲份。目前已有超過1萬人簽名連署，接近達成連署目標。

（中央社紐約21日綜合外電報導）奧斯卡得主麥特戴蒙對於延燒好萊塢的性醜聞風暴出言不當讓他漸失友人，甚至引發網友連署要求剪掉他在女版瞞天過海電影中的客串戲份。

Care2網站上的連署寫道：「全女卡司的『瞞天過海：八面玲瓏』應是部女性賦權電影。這部片聚焦在一票大咖女星的演技上，展現她們角色的精明和本事。」

連署控麥特戴蒙「縱容」好萊塢大亨溫斯坦（Harvey Weinstein），說他試圖在2004年壓下一樁「紐約時報」（New York Times）的報導，報導詳述目前已成為眾矢之的的溫斯坦如何濫用製片大權非禮女性。

連署寫道：「麥特戴蒙的客串演出會弱化針對溫斯坦之流性侵犯指控的嚴肅本質，這對勇敢發言的女性極度不敬，也傳遞一項可怕訊息，說明工作場所中的性騷擾既無法避免也缺乏究責。」

麥特戴蒙上週發言也惹火不少人，他接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說：「拍某人臀部與強暴或猥褻兒童有所不同…不應該被混為一談。」此言一出即遭前女友蜜妮卓芙（Minnie Driver）推文狠批。（譯者：中央社梁元齡）1061222