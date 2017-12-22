〈2018投資雷達〉觀光股把握汰弱留強原則 餐飲業

2017 年以來，觀光指數漲幅多達 26%，但一般投資大眾可能不太有感，主要是因觀光股走勢高度分歧，多以餐飲股最具漲勢，又僅是個股表態，飯店族群則是表現一般甚至持續走弱，展望 2018 年，隨著餐飲集團正持續在國內外攻城掠地，強者恆強格局不變。

美食 - KY(2723-TW) 無疑是觀光族群中最亮眼的一顆星，年漲幅逼近 70%，股價站穩 400 元關卡上，主要是因其積極布局美國市場以及在中國推展二代店型，穩固了既有店的業績表現，今年獲利成長亮眼。

美食表示，截至 11 月底美國門店總數已達 38 間，今年以來淨增 13 家店，比起去年展店 10 家還要快，未來在美國開店腳步更逐季加速，至於在中國，同店銷售表現一路仍穩定成長，主要是 85 度 C 對於產品仍展現旺盛研發能量，後市成長動能無虞。