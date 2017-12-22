《宇宙少女艦隊》由 ANGames 打造的多人線上星際策略手機遊戲，在日、台、港、澳Android／iOS 雙系統的中文版推出後，近日做了重大改版，提供熱愛正統SLG玩家更棒的角色視覺與更直覺性的介面操作。
本次重大改版將焦點放在少女角色風格更新！整體模樣更Q、更萌、更令人動心！並新增英雄招募系统大致可分為「一般搜尋、特別搜尋、大師搜尋」三大類，滿足喜愛卡牌養成玩家的各個層級的蒐集需求。
除了角色風格更新外，更新增特殊的“SSR+”等級英雄設定，SSR+角色擁有專屬的Leader技能，是其他等級角色所沒有的。為了遊戲平衡，更加對所有玩家公平，若指揮官再次獲得同樣的“SSR+”英雄，系統將會自動將該重複的角色變成Leader技能訓練所極需的「獨特訓練LD」。
▲風靡日本智謀手遊 《宇宙少女艦隊》改版開戰。（圖／公關照片）
這次的改版還有一大重點！就是…“hen直覺的介面操作設計”，讓指揮官們能更快上手參加“聯盟資源戰爭、個人討伐任務、個人特殊任務、跨服亞斯特羅聯賽、同盟外星擊退任務…”等各種多樣的副本活動與任務活動，能更加快速一目瞭然手上SR等級以上的英雄能力，讓你輕鬆組合心中的夢幻宇宙戰艦隊伍。
▲風靡日本智謀手遊 《宇宙少女艦隊》改版開戰。（圖／公關照片）
《宇宙少女艦隊》的英雄顏值高是基本而已，有腦更重要！對於新手指揮官們，我這邊hen努力地提醒各位在一開始進行遊戲時，占領行星與升級行星上的相關科技設施是非常必要的！主要是會影響到黃金生產、礦物生產、生產戰艦時的AP消耗多寡，以及日後相關高階科技所需的研究能力值。所以建議一開始最好能不斷同步將設施的等級加滿！畢竟擁有充足的後勤「戰備糧食」才是贏得高張力的宇宙爭戰第一步。
▲風靡日本智謀手遊 《宇宙少女艦隊》改版開戰。（圖／公關照片）
《宇宙少女艦隊》的遊戲世界觀是刻劃在西元2525年，此時地球人類科技發展已躍上宇宙星際。其中最為重要的「宇宙元素」資源，分別為「雷歐斯」與「泰拉」兩大宇宙強權聯盟占領！同時隨著近年來神祕外星艦隊的出現，宇宙間的和平更急速出現裂痕…此刻這片浩瀚的宇宙急迫地需要智略過人的指揮官你們，率領少女英雄扛起大小星際戰役、維持宇宙和平。
▲風靡日本智謀手遊 《宇宙少女艦隊》改版開戰。（圖／公關照片）
最強的《宇宙少女艦隊》指揮官們！請求你們立即集結出發，維護宇宙秩序！
▲風靡日本智謀手遊 《宇宙少女艦隊》改版開戰。（圖／公關照片）