風靡日本智謀手遊 　《宇宙少女艦隊》改版開戰

《宇宙少女艦隊》由 ANGames 打造的多人線上星際策略手機遊戲，在日、台、港、澳Android／iOS 雙系統的中文版推出後，近日做了重大改版，提供熱愛正統SLG玩家更棒的角色視覺與更直覺性的介面操作。

本次重大改版將焦點放在少女角色風格更新！整體模樣更Q、更萌、更令人動心！並新增英雄招募系统大致可分為「一般搜尋、特別搜尋、大師搜尋」三大類，滿足喜愛卡牌養成玩家的各個層級的蒐集需求。

除了角色風格更新外，更新增特殊的“SSR+”等級英雄設定，SSR+角色擁有專屬的Leader技能，是其他等級角色所沒有的。為了遊戲平衡，更加對所有玩家公平，若指揮官再次獲得同樣的“SSR+”英雄，系統將會自動將該重複的角色變成Leader技能訓練所極需的「獨特訓練LD」。