日贈人工智慧機器人　協助澎縣發展觀光導覽服務

日本HATAPRO株式會社代表伊澤諒太21日上午在中野優太郎經理陪同下前往澎湖縣政府拜會副縣長林皆興，並表示將提供澎湖縣5隻人工智慧實習機器人放置於各遊客中心，提供遊客觀光旅遊、景點推薦及各式活動資訊等，加強本縣觀光導覽服務。林副縣長感謝伊澤代表以本縣作為人工智慧示範場域，盼能在本縣「2018國際海灣年」為各國人士提供貼心服務與互動。

日本HATAPRO株式會社發展人工智慧，生產貌似貓頭鷹人工智慧機器人，因貓頭鷹於日本象徵幸福及智慧，實習機器人以貓頭鷹為意象，並具有人臉辨識及學習功能，也能以英語、中文對談，可將資訊連接後端資料庫，依照年齡、性別推薦適合行程，也可廣為應用於醫療救護緊急通知、旅客服務引導站、求助站及家庭保全系統等，已被獲選為2020年日本主辦奧林匹克的指定旅遊服務機器人。

副縣長林皆興表示，人工智慧已成未來趨勢，感謝伊澤代表選擇本縣場域作示範，期望未來可以選擇不同類型的場域屬性，提供客製化互動服務。明年是澎湖縣國際海灣年，希望實習機器人可以提供更多國家語言與貴賓戶動，為明年澎湖縣注入「國際、觀光、智慧」色彩。



▲日本提供澎湖人工智慧機器人。 （圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 21）