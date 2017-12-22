地方大小聲》與其聚焦農舍興建　不如放眼農業發展

地方政府槓上中央政府確實容易成為媒體焦點，然而，對一般民眾而言，不論是中央政府或地方政府，它都是「政府」，行政院長賴清德日前來宜蘭召開地方座談會就曾說過，民眾不會因為地方政府做的不好而肯定中央政府，同樣的，也不會因為中央政府做的不好而肯定地方政府。所以，不管農委會或宜蘭縣政府，對民眾而言都是「政府」，兩者所訂定出來的法令，民眾都要遵守。

宜蘭縣政府日前公告《宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法》草案，再度引爆宜蘭縣政府與農委會之間的隔空交火。宜蘭縣民進黨的兩位菁英，前縣長現任農委會主委林聰賢與代理縣長陳金德更是對農舍問題各自表述，此舉也引起媒體極大關注，佔據不少版面。尤其本周六（12月23日）宜蘭縣政府將舉辦一場興建農舍的公聽說明會，預料這個話題將會持續延燒。

因此，與其各言其是，何不先行處理好彼此的認知差距，再來對民眾說明如何遵守。如此，也不至於讓民眾誤以為兩位民進黨菁英是為了選舉在炒作農舍議題，甚至是表演給民眾看。以目前中央政府與宜蘭縣都是民進黨執政，要「喬」好一項政策，應該有很多管道，也不會有太大問題，似乎沒必要透過媒體互相嗆聲，讓民眾看得「霧煞煞」。

除了「政府」之間的事權統一之外，農舍興建相對於農業發展，後者應該優於前者。一些擁有土地的農民，何以會賣土地給非農民興建農舍？主要原因就是種田不足以溫飽，當農業生存出現問題的時候，政府如果只是聚焦在農舍該怎麼蓋，是否流於「見樹不見林」的狹隘？假如宜蘭的農業有很好的發展空間，多數小面積耕作者能夠以此謀生，農民還需要變賣祖產供非農民興建農舍嗎？

所以，與其談論農舍該怎麼蓋，不如請政府（包括中央及地方）好好思考宜蘭農業應該如何發展的策略，至少讓「以農維生」在宜蘭不再只是理想，而是可以實現的生活樣態。前述兩個問題的釐清，才是解決宜蘭農業問題必須面對的，否則，各言其是的枝枝節節恐怕只會流於「治標不治本」以及「製造話題」獲取各自利益的質疑。

